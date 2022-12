Umfrage: Fast zwei Drittel der Deutschen schauen mit Angst auf 2023

So warm ist das Wasser in Schleswig-Holsteins Hallenbädern

Wegen der Energiekrise wurde die Wassertemperatur in vielen Hallenbädern Schleswig-Holsteins reduziert. Das macht sich auch bei den Besucherzahlen bemerkbar. Wie die Wassertemperaturen in den Bädern in Kiel, Preetz, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster und der Therme in Kaltenkirchen sind, erfahren Sie hier.