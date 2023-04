21 Jahre Haft: Doppelgängerin mit Käsekuchen vergiftet

In New York wurde eine Frau zu 21 Jahren Haft verurteilt, weil sie ihre Freundin mit einem Stück Käsekuchen vergiften wollte. Das Ziel sei offenbar ein Identitätsdiebstahl gewesen. Am manipulierten Tatort hinterließ die gebürtige Russin jedoch Spuren.

Wegen versuchten Mordes wurde in New York am Mittwoch die gebürtige Russin Viktoria Nasyrova zu 21 Jahren Haft verurteilt. Um die Identität einer Freundin zu stehlen, habe sie versucht, diese mit einem Stück Käsekuchen zu vergiften. Am nächsten Tag wurde das Opfer bewusstlos und umgeben von Medikamenten in seinem Bett aufgefunden. Augenscheinlich sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden.

Bei der Rückkehr aus dem Krankenhaus bemerkte die vergiftete Frau das Fehlen wichtiger Dokumente wie ihrem Personalausweis. Ein Goldring und andere Wertsachen fehlten ebenfalls. Die beiden Frauen sehen sich nicht nur auffällig ähnlich, sondern sprechen auch beide Russisch.

Am 28. August 2016 besuchte Nasyrova das Opfer im New Yorker Stadtteil Queens. Sie bot ihrer Freundin ein Stück Käsekuchen an, den sie mitgebracht hatte. Die Bezirksstaatsanwaltschaft berichtet, dass der Frau kurz darauf schlecht wurde und sie das Bewusstsein verlor. Trotz des manipulierten Tatorts hinterließ die Täterin zahlreiche Spuren. Unter anderem konnte ihre DNA an der Schachtel des Käsekuchens, den sie in der Wohnung des Opfers ließ, nachgewiesen werden.

Die Bezirksstaatsanwältin von Queens, Melinda Katz, nannte Nasyrova eine skrupellose und berechnende Betrügerin. „Glücklicherweise überlebte das Opfer den Angriff auf ihr Leben und wir konnten ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen“, sagte Katz in einem Statement.

Russisches Medikament am Tatort

In den Käsekuchenresten wurde das hochwirksame Beruhigungsmittel Phenazepam entdeckt. Auch die Pillen, die auf dem Boden in der Nähe des Opfers gefunden wurden, konnten als Phenazepam identifiziert werden. Das Medikament, das unter anderem zur Beruhigung eingesetzt wird, ist heutzutage nur noch in Russland erhältlich.

In Deutschland wurde das Beruhigungsmittel nie produziert oder verkauft. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) warnt vor dem Medikament. Das Suchtpotenzial sei hoch und eine Überdosierung könne zum Herzstillstand führen.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Queens veröffentlichte mit einem Statement auch Fotos von den Medikamenten, die am Tatort gefunden wurden. Es handelt sich um das Beruhigungsmittel Phenazepam, das ausschließlich in Russland verkauft wird. © Quelle: Bezirksstaatsanwalt Queens (Queens District Attorney)

Laut „New York Post“ bezeichnete der Richter des Obersten Gerichtshofs die Verurteilte als „extrem gefährliche Frau“ und ihren Plan als „teuflisch“, bevor er das Strafmaß verkündete. Von einer Jury war die gebürtige Russin bereits im Februar für schuldig befunden worden.

Der 47-jährigen Nasyrova wird vorgeworfen, auch früher schon ähnliche Taten begangen zu haben. Unter anderem bekannte sie sich 2019 vor einem Gericht schuldig, Männer, die sie über Dating-Apps kennengelernt hatte, unter Drogen gesetzt und ausgeraubt zu haben.