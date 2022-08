Was ist am 23. August passiert, welche Berühmtheit wurde geboren, wer ist gestorben? Den Überblick gibt es im täglichen Kalenderblatt.

Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Kalenderblatt am 23. August – was ist heute passiert?

Kalenderblatt: Heute ist Dienstag, der 23. August 2022

34. Kalenderwoche, 235. Tag des Jahres, noch 130 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Rosa

Historie: Was ist am 23. August passiert?

2021 – Wegen des Anstiegs von Corona-Infektionen gilt in Deutschland weitgehend die 3G-Regel. Gemäß einer Vereinbarung von Bund und Ländern hat zu öffentlichen Räumen wie Restaurants hat nur noch Zutritt, wer geimpft, genesen oder getestet ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2020 – Der FC Bayern schlägt im Finale der Champions League in Lissabon (Portugal) Paris Saint-Germain mit 1:0. Damit macht das Team von Hansi Flick zum zweiten Mal nach 2013 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League perfekt.

2017 – Boris Becker wird vom Deutschen Tennis Bund (DTB) als neuer Chef für das deutsche Herren-Tennis vorgestellt. Der dreimalige Wimbledonsieger soll vorerst bis zu den Olympischen Spielen 2020 verantwortlich sein.

1999 – Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer wird Deutschland wieder von Berlin aus regiert. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und sein Kabinett nehmen die Arbeit am neuen Parlaments- und Regierungssitz auf.

1997 – Das neue Berliner Hotel Adlon wird offiziell eröffnet. 435 Millionen Mark kostete der Nachfolgebau des legendären, 1945 nach Kriegsende bei einem Brand vernichteten Hotels.

1989 – Mehr als zwei Millionen Menschen bilden eine über 600 Kilometer lange Menschenkette quer durch das Baltikum. Esten, Letten und Litauer demonstrieren so für ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

1977 – In der DDR wird der Regimekritiker Rudolf Bahro festgenommen. Zuvor hatte der überzeugte Marxist in westdeutschen Medien Kritik an der DDR geübt. Bahro wird 1978 zu acht Jahren Zuchthausverurteilt und 1979 in die Bundesrepublik abgeschoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1972 – Der Ire Lord Killanin wird in München zum neuen Vorsitzenden des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt.

1887 – Großbritannien führt zum Schutz eigener Waren die Herkunftsbezeichnung „made in...“ für ausländische Produkte ein. Importierte deutsche Industrieerzeugnisse müssen nun das Siegel „Made in Germany“ tragen.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 23. August geboren?

1952 – Klaus Dietrich Flade (70), deutscher Astronaut, Chemiker und Pilot, Teilnehmer an der deutsch-russischen Mission zur Weltraumstation „Mir“ 1992

1952 – Vicky Leandros (70), griechisch-deutsche Schlagersängerin („Dann kamst du“, „Theo, wir fahr‘n nach Lodz“), nach anderen Angaben 1948 oder 1949 geboren

1927 – Walter Giller, deutscher Schauspieler („Rosen für den Staatsanwalt“), gest. 2011

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1922 – Inge Deutschkron, israelische Schriftstellerin und Journalistin („Ich trug den gelben Stern“), Überlebende des Holocaust, 2018 Ehrenbürgerin von Berlin, gest. 2022

1922 – Roland Dumas (100), französischer Politiker und Journalist, Außenminister 1984-1993, Präsident des Verfassungsgerichts 1995-2000

Prominente Todestage: Wer ist am 23. August gestorben?

2018 – Dieter Thomas Heck, deutscher Showmaster, Moderator der „ZDF-Hitparade“ 1969-1984, geb. 1937

2010 – Lothar Loewe, deutscher Fernsehjournalist, Intendant des SFB 1983-1986, Leiter des ARD-Studios in Ostberlin 1974-1976, geb. 1929

RND/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter