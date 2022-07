Was ist am 27. Juli passiert, welche Berühmtheit wurde geboren, wer ist gestorben? Den Überblick gibt es im täglichen Kalenderblatt.

Blick in den Kalender: Was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Mittwoch, den 27. Juli 2022: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Mittwoch, 27. Juli 2022

30. Kalenderwoche, 208. Tag des Jahres, noch 157 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Bertold, Lukan, Natalie

Historie: Was ist am 27. Juli passiert?

2021 – In einer Anlage zur Verbrennung von Sondermüll in Leverkusen kommt es zu einer Explosion und zu einem Großbrand. Sieben Menschen sterben, etwa 30 werden zum Teil schwer verletzt.

2017 – Firmen dürfen Computer ihrer Angestellten nicht ohne weiteres überwachen, urteilt das Bundesarbeitsgericht. Zulässig sei das nur bei konkretem Verdacht auf Straftaten oder schwere Pflichtverletzungen.

2009 – Zum ersten Mal seit 1949 gibt es einen direkten Kontakt zwischen den Staatsoberhäuptern der Volksrepublik China und Taiwans. Chinas Präsident Hu Jintao gratuliert Taiwans Präsidenten Ma Ying-jeou zu dessen Wahl zum Vorsitzenden seiner regierenden Nationalpartei.

2002 – Bei einer Flugschau in der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) stürzt ein Kampfflugzeug in die Zuschauermenge. 85 Menschen kommen ums Leben, 113 werden verletzt.

1997 – Die Oder erreicht in Frankfurt den Höchststand von 6,57 Metern. Das Jahrhundert-Hochwasser in Brandenburg, Tschechien und Polen nach sintflutartigen Regenfällen hält die Menschen rund vier Wochen in Atem und verursacht Schäden in Milliardenhöhe.

1997 – Jan Ullrich gewinnt als erster deutscher Radfahrer die Tour de France.

1992 – Eine außerordentliche Hauptversammlung der Hoesch AG billigt die Fusion mit der Krupp AG. Rückwirkend zum 1. Januar wird die Firma mit Krupp zu einem neuen Großkonzern verschmolzen.

1990 – Der 2 CV, die „Ente“ der französischen Autofirma Citroën läuft in Mangualde in Portugal zum letzten Mal vom Band.

1532 – Als erstes allgemeines deutsches Strafgesetzbuch wird auf dem Reichstag zu Regensburg die „Peinliche Gerichtsordnung“ – die „Constitutio Criminalis Carolina“ – zum Gesetz erhoben.

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 27. Juli geboren?

1977 – Jonathan Rhys Meyers (45), irischer Schauspieler („Kick It Like Beckham“, TV-Serie „Die Tudors“)

1972 – Pierre Geisensetter (50), deutscher TV-Moderator („Leute heute“, „Herzblatt“)

1957 – Hansi Müller (65), deutscher Fußballspieler, Fußball-Europameister 1980

1947 – Gerlinde Kretschmann (75), deutsche Lehrerin, Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann

1921 – Karl Ernst Tielebier-Langenscheidt (101), deutscher Verleger, Urenkel des Sprachenverlags-Gründers Gustav Langenscheidt

Prominente Todestage: Wer ist am 27. Juli gestorben?

2012 – Carl-Ludwig Wagner, deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 1988-1991, geb. 1930

1972 – Richard Coudenhove-Kalergi, österreichischer Schriftsteller, gründete 1923 die Paneuropa-Bewegung, 1950 erster Preisträger des Aachener Karlspreises, geb. 1894

