Kalenderblatt: Heute ist Sonntag, der 28. August 2022

34. Kalenderwoche, 240. Tag des Jahres, noch 125 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Augustinus, Elmar, Joachima

Historie: Was ist am 28. August passiert?

2017 – Im ersten Prozess rund um die G20-Krawalle verurteilt das Amtsgericht Hamburg einen 21-Jährigen Niederländer zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft. Nach Überzeugung des Richters hatte er Flaschen auf einen Polizeibeamten geworfen.

2012 – Der Republikaner Mitt Romney wird bei der US-Präsidentenwahl im November gegen Amtsinhaber Barack Obama antreten. Der Parteitag der Republikaner in Tampa (Florida) nominiert den Ex-Gouverneur von Massachusetts offiziell als Kandidaten.

2007 – Das türkische Parlament wählt den bisherigen Außenminister Abdullah Gül zum neuen Staatspräsidenten. Als Kandidat der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP erhält Gül im dritten Wahlgang die nötige einfache Mehrheit.

1997 – Justizexperten von Koalition (CDU/CSU, FDP) und SPD einigen sich auf Regelungen zum sogenannten „Großen Lauschangriff“. Polizei und Justiz sollen künftig mit versteckten Mini-Sendern und Richtmikrofonen Beweise gegen Schwerkriminelle sammeln können.

1995 – Eine von bosnischen Serben abgefeuerte Granate tötet auf einem Marktplatz in Sarajevo mindestens 37 Menschen; 90 werden verletzt.

1977 – Die DDR-Lyrikerin Sarah Kirsch siedelt von Ost- nach West-Berlin über. Sie hatte gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestiert und war daraufhin aus der SED und dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen worden.

1967 – In der DDR wird per Verordnung die Fünf-Tage-Woche eingeführt und die Arbeitszeit verkürzt; gleichzeitig werden sechs Feiertage zu Werktagen.

1927 – Der Dichter Stefan George erhält den ersten von der Stadt Frankfurt/Main verliehenen Goethepreis. Er wird zunächst jährlich an Goethes Geburtstag verliehen.

1922 – In New York wird erstmals Rundfunkwerbung ausgestrahlt. Geworben wird an fünf Tagen hintereinander für ein Appartementhaus

Prominente Geburtstage: Wer wurde am 28. August geboren?

1982 – LeAnn Rimes (40), amerikanische Popsängerin und Countrysängerin („Can‘t Fight the Moonlight“)

1962 – David Fincher (60), amerikanischer Regisseur („Der seltsame Fall des Benjamin Button“, „The Social Network“)

1957 – Ai Weiwei (65), chinesischer Künstler, 2011 mehrmonatige Haft in China, 2015 Ausreise nach Deutschland

1952 – Wendelin Wiedeking (70), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender von Porsche 1993-2009

1942 – José Eduardo dos Santos, angolanischer Politiker, Staatspräsident und Regierungschef 1979-2017, gest. 2022

Prominente Todestage: Wer ist am 28. August gestorben?

1987 – John Huston, amerikanischer Regisseur („Die Ehre der Prizzis“, „Moby Dick“, „Der Malteser Falke“), geb. 1906

1977 – Peter Altmeier, deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 1947-1969, geb. 1899

