30 Grad – und es wird noch heißer: Hier wird es in den nächsten Tagen besonders warm

Es wird heiß in Deutschland: Zum ersten Mal in diesem Jahr wird in der Bundesrepublik die 30-Grad-Marke geknackt. „Das wird in den kommenden Tagen definitiv passieren“, betont Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt am Dienstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Und es bleibt nicht nur bei einem Hitzetag, wie der Experte erklärt. Ab Donnerstag, vielleicht schon am Mittwoch, bis hinein in die nächste Woche sind in mehreren Bundesländern 30 Grad oder mehr drin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trockenheit im Norden macht Landwirten zu schaffen

Zunächst einmal kann es aber am Mittwoch und Donnerstag in der Mitte des Landes Gewitter – punktuell mit Starkregen – geben. Im Süden ist das Unwetterpotenzial vor allem am Donnerstag erhöht, dort ist heftiger Starkregen oder auch Hagel möglich. „Große Regenmengen sind aber nur örtlich zu erwarten, insgesamt ist es nicht viel“, sagt Schmidt. Im Norden bleibt es dagegen trocken – sogar für die nächsten zehn Tage. „Das ist problematisch für die Landwirtschaft“, so der Meteorologe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesen Regionen werden 30 Grad oder mehr erwartet

Die Höchstwerte liegen am Mittwoch und Donnerstag bei 22 bis 28 Grad, an der Nordsee bleibt es bei 15 bis 21 Grad kühler. Aber: „Es lässt sich nicht ganz ausschließen, dass bereits am Mittwoch oder Donnerstag vor allem im Ballungsraum Berlin die Temperaturen kurzzeitig 30 Grad übersteigen“, sagt die Meteorologin Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Auch die DWD-Expertin ist sich sicher, dass es „diese Woche den ersten heißen Tag mit Temperaturen über 30 Grad geben wird“. Am Freitag ist dies vor allem wieder im Ballungsraum Berlin und Brandenburg möglich. Dazu kommen Nordrhein-Westfalen und die Regionen entlang des Rheins. Ganz genau vorhersagen lassen sich die Hitzegebiete allerdings noch nicht, sind sich Stöckle und Schmidt einig. Im Rest der Bundesrepublik erreichen die Höchstwerte 23 bis 30 Grad und an der See und im östlichen Bergland 16 bis 21 Grad.

Und so geht es auch am Wochenende und danach weiter: Die Temperaturen bleiben konstant. Heiß wird es bis einschließlich Montag – oder sogar darüber hinaus – wie in den Tagen zuvor voraussichtlich in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und entlang des Rheins.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erste Hitzetage kommen spät

Es werden die ersten Hitzetage in diesem Jahr sein, bislang wurde die 30-Grad-Marke noch nicht geknackt. Der vorläufige Maximalwert für 2023 von 29,9 Grad wurde am 22. Mai im Landkreis Karlsruhe aufgestellt. „Das ist jetzt schon recht spät. Normalerweise haben wir die ersten Hitzetage im Verlauf des Mais“, erklärt Schmidt.

Die Zahl der Hitzetage in Deutschland nimmt seit Jahrzehnten deutlich zu. Zwischen 1951 und 1960 gab es gemittelt pro Jahr etwa 3,5 Tage, an denen die Temperaturen über 30 Grad kletterten. Zwischen 1971 und 1980 war es gut ein Tag mehr. Im vergangenen Jahrzehnt zwischen 2011 und 2020 ist der Wert noch einmal deutlich angestiegen: auf gut elf Tage pro Jahr. Der Rekord liegt bei 20,4 Tagen in 2018, im vergangenen Jahr gab es 17,3 Hitzetage.

Mit Agenturmaterial