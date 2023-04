Wann wird es Frühling? Starke Regenfälle am Wochenende – danach wird‘s endlich schöner

Am Wochenende herrscht in Mitteleuropa eine „5b-Wetterlage“. Diese sorgt für starke Regenfälle in Deutschland, vor allem im Osten und Südosten. In der kommenden Woche wird es dagegen freundlicher und auch die Temperaturen steigen.

Die Menschen in Deutschland müssen sich am Wochenende auf viel Regen einstellen. Das sagt die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag. In der kommenden Woche bleibt es dagegen meist trocken und freundlich, die Temperaturen nähern sich der 20-Grad-Marke.

Der Grund für die hohe Niederschlagsmenge ist eine sogenannte 5b-Wetterlage, erklärt Siebert-Sperl. Dabei saugt sich ein Tief über dem Mittelmeer wie ein Schwamm voll Wasser, zieht östlich an den Alpen vorbei und regnet sich in Mitteleuropa ab. „5b-Wetterlagen sind prädestiniert für Hochwasserlagen in Tschechien, dem Bayerischen Wald und an den Alpen“, sagt die Meteorologin.

Was ist eine „5b-Wetterlage“ und woher stammt der Name? Vor Jahrzehnten hatten Meteorologen verschiedene Wetterlagen nach Nummern eingeteilt. Das System wird zwar nicht mehr genutzt, die Bezeichnung „5b“ für die beschriebene Wetterlage blieb aber erhalten. „5b“ bedeutet, dass sich über dem Mittelmeer meist warme Luft befindet, die viel Feuchtigkeit vom Meer aufnehmen kann. Wenn das dort entstandene Tief in unsere Breiten kommt, gleitet es auf kalte Luftschichten. Seine warme Luft wird angehoben und kühlt ab. Da kalte Luft nicht so viel Wasser halten kann wie warme, kondensiert die Feuchtigkeit des Tiefs zu Wolken und es regnet.

30 bis 60 Liter pro Quadratmeter pro Tag möglich

Für Samstag und Sonntag bedeutet das laut der aktuellen Wettermodelle, dass an beiden Tagen vor allem im Bereich zwischen östlich der Elbe, dem Erzgebirge und Bayern je 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter Niederschlag fallen können - örtlich sogar mehr. Siebert-Sperl ist aber um Entwarnung bemüht: „Es wird meiner Ansicht nach keine schlimme Hochwasserlage werden, wir haben ja auch noch Regendefizite. Andere Kolleginnen und Kollegen lehnen sich aber weiter aus dem Fenster“, meint sie.

Beide Tage werden besonders in der Ost- und Südosthälfte Deutschlands grau, im Tagesverlauf wird es immer wieder Regen und Sprühregen geben. In der Westhälfte bleibt es am Samstag weitgehend trocken, am Sonntag wird es auch dort Niederschlag geben, während der Regen im Osten schon wieder etwas nachlässt. „Große Mengen kommen im Westen nicht mehr herunter“, prognostiziert die Expertin.

Die Temperaturen liegen am Samstag in den Höhen und an der Nordsee bei 10 Grad, ansonsten zwischen 11 und 14 Grad. Am Sonntag ändern sich die Höchstwerte kaum, in Höhenlagen werden knapp nur einstellige Werte erreicht, im flacheren Land zwischen 10 und 14 Grad. Am wärmsten wird es im Rhein-Main-Gebiet, am Neckar und am Oberrhein.

Freundliche neue Woche: es bleibt trocken und die Temperaturen steigen

Zum Start der neuen Woche drücken Hochdruckgebiete von Skandinavien herein. Ab Montag bleibt es fast in der gesamten Bundesrepublik trocken. Nur in der Lausitz, am Erzgebirge und in den bayerischen Alpen kann es vereinzelt noch Schauer geben. Am Himmel herrscht ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. „Der Dienstag wird eigentlich identisch, was das Wetter angeht“, sagt Siebert-Sperl voraus. Die meisten Sonnenstunden wird es von Montag bis Mittwoch voraussichtlich an der Nordsee und im Nordwesten geben.

Bis zur Wochenmitte bleibt es von den Temperaturen her höchstens in den östlichen Mittelgebirgen einstellig. Am Montag werden es ansonsten 11 bis 15 Grad, am Rhein auch schon mal 16 Grad. Am Dienstag liegen die Maximalwerte in einem ähnlichen Bereich, örtlich sind aber auch schon bis zu 17 Grad drin. Am Mittwoch machen die Temperaturen einen kleinen Sprung und steigen auch im Norden und Osten - dort können bis zu 18 Grad erreicht werden, am Rhein und Neckar könnte örtlich die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Am Donnerstag und Freitag setzt sich das weitgehend freundliche Wetter fort und die Temperaturen steigen weiter. „Die Sonne ist schon sehr stark, endlich“, freut sich auch die Meteorologin Britta Siebert-Sperl.

mit dpa-Material