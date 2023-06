61-jähriger Deutscher stirbt beim Baden auf Mallorca

25.000 Menschen mussten Gelände verlassen

Zwei Feuerwehrleute bei Großbrand im Europa-Park Rust verletzt

In Deutschlands größtem Freizeitpark in Baden-Württemberg ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Über dem Europa-Park waren am Nachmittag dunkle Rauchschwaden zu sehen - 25.000 Menschen mussten das Gelände verlassen. Bei Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrmänner verletzt.