﻿So lief die Sprengung der Talbrücke Eisern ab

Das zweite Teilstück der Autobahnbrücke ist planmäßig ins Fallbett gestürzt. Sprengmeister Michael Schneider ist zufrieden. Wie das Ganze ablief und wie es nun weitergeht.

Eisern. In Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag das zweite Teilstück der Talbrücke Eisern gesprengt worden. Sie lag an der Autobahn 45 in der Nähe von Siegen. „Die Sprengung ist absolut planmäßig verlaufen. Die Talbrücke ist, so wie wir es vorher geplant haben, in ihr Fallbett gestürzt. Dabei ist keinerlei Schaden entstanden – das ist das Allerwichtigste“, sagte Sprengmeister Michael Schneider unmittelbar, nachdem das Betonwerk zu Boden gegangen war. Wäre das Wetter an diesem verregneten Sonntag anders gewesen, hätte er wie schon beim Fall des ersten Teilstücks 2020 von einer „Bilderbuchsprengung“ gesprochen.