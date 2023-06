A8 bei Pforzheim: Frau rettet sich aus brennendem Auto

Macheten und Schusswaffe sichergestellt

Erneut Großeinsatz der Polizei nach Massenschlägerei in Castrop-Rauxel

Nachdem es bereits am Donnerstag in Castrop-Rauxel zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen gekommen ist, war die Polizei am Freitagabend erneut mit einem Großaufgebot in der Stadt präsent. Eine größere Gruppe, die laut Polizei im Zusammenhang mit der Schlägerei am Donnerstag stand, wurde kontrolliert. Die Polizei sprach etliche Platzverweise aus.