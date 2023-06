Die teuersten Wege, sein Leben zu riskieren

Nach tagelanger Suche auf dem Meeresboden gibt es die Gewissheit: Die fünf Insassen der „Titan“-Mission sind tot. Das Tauchboot, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic war, soll bereits am Sonntag implodiert und die Insassen im Bruchteil einer Millisekunde gestorben sein. Für die (tödliche) Abenteuerreise verlangte das Unternehmen OceanGate Expeditions, das die Tauchfahrten ins Leben rief, 250.000 US-Dollar pro Passagier. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie sich Menschen mit den finanziellen Mitteln, sich jeden noch so bizarren Reisetraum verwirklichen können.

Einer, der sich mit extremen Abenteuern auskennt, ist Arthur Loibl. Er war vor zwei Jahren an Bord der „Titan“ und hatte damals „keine Angst, dass es irgendwas ist, was mich töten wird“, wie er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) schildert. Der 60-Jährige war lange Unternehmer in Straubing. Heute reist er als Privatier durch die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer.

Reisen ins Weltall und an den Südpol

Er machte eine Reise zum Süd- und Nordpol, flog mit Kampfjets über Russland. Am Südpol sei ihm die Idee gekommen, er könne „auch einmal zur Titanic runter, falls es angeboten wird“. Loibl gehörte zu den ersten, die ein Ticket buchten, 2021 absolvierte er dann die Mission gen Meeresboden. Nach der überstandenen Mission soll es für ihn aber noch weiter hinausgehen, denn der Reiz sei, „dass man extreme Sachen macht, die nicht jeder macht. Dann will man immer weiter, immer höher“, sagt Loibl.

Und das Portfolio der Abenteuerreisen für Reiche bietet einiges: 25.000 Euro zahlte Loibl für den Nordpol, der Kampfjetflug, den er in Russland absolvierte, kostete ihn 20.000 Euro. Auf einer Website für solche Flüge wirbt der Anbieter mit dem „Biest des Kalten Krieges“ bei Überschallgeschwindigkeit. Oder für die Expedition zum Südpol 36.000 Euro pro Person, mit dem „überwältigenden Glücksgefühl, am südlichsten Punkt der Erde zu stehen, dem begehrten Ziel der Polarforscher“.

Eine ganze Woche mit Blau- und Makohaien auf den Azoren kommen dabei ja schon fast einem Schnäppchen gleich: Die Shark Week Maxi kostet bei einem Anbieter ab 1.349 Euro. Eine Wanderung zum Mount Everest kostet umgerechnet zwischen 28.000 und 55.000 Euro. Rund 300 Menschen starben bisher auf dem höchsten Berg der Welt. Und wenn man ganz oben angekommen ist: Der freie Fall per Skydive kostet rund 23.000 Euro – inklusive elftägigem Aufstieg.

„Die Person, die sowas macht, ist etwas verrückt“

Für andere Expeditionen werden die Preise gar nicht erst genannt, etwa die Übernachtung im ersten Design-Weltraumhotel oder eine Nacht in einer komplett transparenten, hängenden Glaskapsel in 400 Metern Höhe in Peru.

Unternehmungen, die nicht ohne Gefahr sind. „Die Person, die sowas macht, ist etwas verrückt oder muss verrückt sein“, sagt Loibl. Und vor allem viel Geld haben. Geld, das vielleicht auch ein wenig übermütig macht? Loibl glaubt das nicht: „Weil Geld nicht vor Fehlern schützt. Spaceshuttle und Flieger fallen vom Himmel, da kann Geld keine Sicherheit vorgeben.“ Es läge einfach in der Natur des Menschen, sich in extreme Abenteuer zu stürzen, Geld spiele bei der Entscheidung keine Rolle.

Bei der Auswahl weiterer Abenteuer aber definitiv. Loibl hat bereits sein Ticket für eine Reise mit Virgin Galactic ins Weltall für 250.000 Euro gekauft. Der Flug steht ihm noch bevor. Seit dem Unfall der „Titan“ ist er ins Nachdenken gekommen, er denke jetzt „ganz anders darüber“. Sein Ticket könnte er mit großem Gewinn weiterverkaufen, inzwischen kostet es 400.000 Euro. Loibl ist nicht der einzige, der für viel Geld sein Leben aufs Spiel setzen will.