Acht Meter langer Wal vor der Bucht von Osaka gesichtet

Osaka. In Japan ist einem Medienbericht zufolge ein Wal vor der Bucht der Millionenstadt Osaka gesichtet worden. Wie die japanische Tageszeitung „Yomiuri Shimbun“ am Montag online berichtete, wurde der Küstenwache am Morgen gemeldet, dass sich ein etwa acht Meter langer Wal vor die Mündung des Flusses Yodo in der Bucht von Osaka verirrt habe. Die Küstenwache patrouilliere das Gebiet mit einem Boot und warne die dort verkehrenden Schiffe, hieß es.

Nach Angaben der Küstenwache kommt es äußerst selten vor, dass Wale in der Nähe der Mündung des Yodo-Flusses auftauchen. Um was für einen Wal es sich handelte, wurde nicht genannt. Der Fluss Yodo entspringt dem Biwa-See in der Präfektur Shiga und mündet in der Bucht von Osaka als Teil der Seto-Inlandsee, einem Binnenmeer des Pazifischen Ozeans.

RND/dpa