Masar-i-Scharif: Mutmaßlicher Anschlag in nordafghanische Stadt - mindestens sieben Tote

Afghanistan, Masar-i-Scharif: Nach einem Bombenanschlag am Straßenrand in der Hauptstadt der Provinz Balkh im Norden Afghanistans werden Verwundete in einem Krankenhaus behandelt. Ein Taliban-Beamter sagt, dass eine Bombe am Straßenrand in der Nähe eines Regierungsbusses in Nordafghanistan explodiert sei und mehrere Menschen getötet haben soll (06.12.2022).

Kabul. In der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif sind bei einem mutmaßlichen Anschlag am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Nachrichtensender Tolo News berichtete unter Berufung auf die örtlichen Sicherheitsbehörden von mindestens sieben Toten und sechs Verletzten. In anderen Medienberichten war von noch mehr Opfern die Rede. Die Explosion soll durch eine Bombe am Straßenrand verursacht worden sein. In der Nähe von Masar-i-Scharif hatte die Bundeswehr während ihres 20 Jahre langen Afghanistan-Einsatzes ihr größtes Feldlager.

Noch keine offizielle Stellungnahme

Eine offizielle Stellungnahme der islamistischen Taliban, die inzwischen wieder an der Regierung sind, gab es zunächst nicht. In den ersten Stunden reklamierte auch niemand einen Anschlag für sich. Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August vergangenen Jahres gab es in mehrfach Anschläge. Häufig stand die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dahinter. Der IS ist trotz ideologischer Nähe mit den Taliban verfeindet.

RND/dpa