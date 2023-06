Österreicher aus der rechten Szene in Afghanistan inhaftiert

Wien. Ein rechter Publizist aus Österreich ist in Afghanistan verhaftet worden. Das Außenministerium in Wien bestätigte am Dienstag, dass ein Österreicher „entgegen der seit Jahrzehnten bestehenden Reisewarnung im Mai nach Afghanistan gereist ist und dort festgenommen wurde“. Nähere Angaben zu der Person machte das Ministerium nicht.

Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, handelt es sich um einen Mann, der seit Jahren im rechten und rechtsextremen politischen Umfeld publiziert. Zuvor hatte die Tageszeitung „Der Standard“ darüber berichtet, dass der 1939 geborene Mann von den regierenden Taliban gefangen gehalten wird. Der Zeitung zufolge wird ihm Spionage vorgeworfen. Die Taliban äußerten sich bislang nicht öffentlich zu dem Fall.

Der Mann war bereits im vergangenen Herbst nach Afghanistan gereist und hatte danach darüber in rechten Medien berichtet. „Reisen in Afghanistan ist sicher“, sagte er in einem seiner Interviews.

Das österreichische Außenministerium bemüht sich nach eigenen Angaben um eine Lösung für den Mann und steht mit seiner Familie in Kontakt.

