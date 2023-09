﻿Afrikas letzter Sonnenkönig

Mswati führt ein Leben im Übermaß. Sein Hofstaat residiert in Palästen und fährt deutsche Luxuswagen. Seine Frauen, bis zu 15 gleichzeitig, schickt der Monarch regelmäßig auf Shoppingtouren nach Europa und in die USA. Doch zugleich ist Mswati der „König der Armut“, wie die südafrikanische Denkfabrik Good Governance Africa (GAA) nun in ihrer Wahlanalyse festhielt. Etwa ein Drittel der 1,2 Millionen Einwohner Eswatinis überlebt von weniger als zwei Euro pro Tag.

Um seinen Status zu sichern, greift Mswati auf einen Mix aus Kultur und Unterdrückung zurück: Tanz und Hilfsprojekte für die braven Untertanen, Tränengas und Anti-Terrorgesetze für die aufständischen. 1968 hatte sein Vater, König Sobhuza II., die Verfassung außer Kraft gesetzt und politische Parteien verboten.

Eine Welle von Pro-Demokratie-Protesten in den vergangenen Monaten ließ Mswati von Polizei und Militär niederstrecken; Gewerkschafter und Journalisten verprügeln; Kritiker wegsperren. Für internationale Medienberichte sorgte auch die Ermordung des Menschenrechtsanwalts Thulani Maseko. Im Januar waren Unbekannte in sein Haus eingedrungen und hatten den Demokratie-Fürsprecher vor den Augen seiner Familie erschossen.

„Diese Aktionen untergraben nicht nur die Grundlagen der Demokratie, sondern erschüttern auch die fundamentalen Rechte und Freiheiten der Bewohner Eswatinis“, sagt GGA-Experte Chris Maroleng. Der Mord an Menschenrechtsanwalt Maseko diene als „schauriges Beispiel“ dafür, wie weit Mswatis Staat gehe, um seine Macht abzusichern. Ein Regierungssprecher wies die „Spekulationen“ zurück: Die Regierung habe „absolut keine Hand in Masekos Ermordung“.

König Mswati III. von Eswatini spricht vor der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier. © Quelle: Frank Franklin II/AP

Mit Stirnrunzeln blickt Demokratie-Experte Maroleng auf die bevorstehende Parlamentswahl. „Das System, dem es an Transparenz und Verantwortlichkeit fehlt, dient dazu, die Macht in den Händen einiger Ungewählter zu festigen.“ Gewählt wird auf Grundlage der Stammesfürstentümer. Fast alle der parteilosen Kandidaten gelten dem König gegenüber als loyal. Zehn der 69 Parlamentsabgeordneten ernennt der König persönlich. Im Senat, dem Oberhaus des Parlaments, ernennt er 20 von 30 Abgeordneten.

Immer lauter werden die Rufe nach mehr Demokratie, allem voran von Eswatinis Jugend. Zuletzt entstanden mehrere Oppositionsbewegungen – im südafrikanischen oder englischen Exil, denn im Königreich selbst bleiben sie verboten. Doch sie kämpfen an doppelter Front, wie die südafrikanische Zeitung Daily Maverick berichtet: Geschwächt und klein gehalten von Mswatis Machtapparat, streiten die Oppositionellen auch untereinander. Etwa über die Frage, ob sie Kandidaten ins Rennen schicken und somit ein halbdemokratisches System legitimieren, oder die Wahl gleich boykottieren sollten.

Mswati hatte den Regierungsgegnern auf wachsenden Druck hin einen Dialog auf Augenhöhe versprochen. Auf diesen warten die Oppositionellen aber vergeblich. Politologe Maroleng sieht jetzt den großen Nachbarn Südafrika am Zug. Die Regionalmacht gilt seit dem Ende der Apartheid 1994 als Vorzeigedemokratie am Kontinent und spielt durch ihre Exporte und eine gemeinsame Zollunion auch eine wirtschaftliche Schlüsselrolle im südlichen Afrika. Außenpolitisch setzt die Regierung von Cyril Ramaphosa jedoch auf Zurückhaltung, was autoritäre Regime unmittelbar vor der Haustür betrifft. „Südafrikas Regierung kann und sollte als Fürsprecher eine entscheidende Rolle spielen“, so Maroleng.

Er betont, dass mehr Bürgerfreiheit nicht zwangsweise ein „westlich-liberales Regierungssystem“ erfordere. So könnten Eswatinis einzigartige Geschichte und Kultur auch unter einer freien Presse, legalisierten Politparteien und unabhängigen Gerichten bewahrt bleiben. Für den Experten steht fest: „Der Wandel in Eswatini ist längst überfällig.“