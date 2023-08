﻿Air Berlin und das zweite Leben totgeglaubter Marken

Investoren beherrschen Immobilienmarkt

Jahrelang hat Jürgen Kraft den Verlust der alten Villenarchitektur in den Usedomer Kaiserbädern kritisiert. Nun will er das Haus in Ahlbeck, das seit 90 Jahren im Besitz der Familie ist, verkaufen. Sein Vorwurf: „Das Land fördert den Ausverkauf an finanzkräftige Investoren.“