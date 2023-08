﻿Air Berlin und das zweite Leben totgeglaubter Marken

Da ist diese Sache mit den Schokoherzen. Als Anfang 2018 die letzten verbliebenen Krumen des bereits großzügig entkernten Air-Berlin-Imperiums unter den Hammer kamen, waren sie die unumstrittenen Stars der Auktion. Die Herzen, ummantelt mit Folie, bedruckt mit dem Markenlogo der insolventen zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft, erzielten beachtliche Summen, 352 Euro für eine Zwei-Kilo-Kiste wurden als Höchstgebot notiert. Ein wenig Süßes zum bitteren Abschied.

Air Berlin als Luftverkehrsunternehmen war zu diesem Zeitpunkt schon Geschichte nach beinahe 40 Geschäftsjahren. Der letzte Flieger ging am Abend des 27. Oktober 2017 aus München, landete unter wehmütigem Beifall in Tegel. Zuvor hatte Flug AB6210 über der Hauptstadt noch eine finale Schleife gedreht – natürlich in Form eines Herzens. Dann war Schluss. Air Berlin, das waren fortan neun inhaltslose Buchstaben im Besitz des Insolvenzverwalters, zwei Wörter wie eine leblose Hülle, spätestens seit dem Abverkauf des Inventars aus der Rumpelkammer. Air Berlin war tot.

Lang lebe Air Berlin. Fast sechs Jahre sind vergangen, und wie aus dem Nichts ist die Marke wieder in den Schlagzeilen, auferstanden aus der Geschäftsweltgruft, wo sie neben Raider, Plus und Mannesmann lag. Wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstag bestätigte, hat sich für den Markennamen Air Berlin ein Käufer gefunden, Sundair-Gründer und ‑Geschäftsführer Marcos Rossello zahlt nach Angaben des Branchenportals „Aerotelegraph“ für die Namensrechte 120.190 Euro. Umgerechnet sind das 680 Kilogramm Air-Berlin-Schokolade.

Süßes aus der Insolvenzmasse: Die Air-Berlin-Schokoherzen. © Quelle: Facebook/airberlin (Screenshot)

Das Herauslösen des Filetstücks aus dem Markenportfolio – neben Air Berlin wurden und werden seit Februar 2018 gut 180 geschützte Wortmarken wie LTU sowie rund 1000 Internetadressen wie mallorca-shuttle.com angeboten – ist zunächst nicht gleichbedeutend damit, dass schon bald wieder die weißen Flieger mit dem roten Hinterteil und dem ikonischen Air-Berlin-Schriftzug in den Himmel aufsteigen. Käufer Rossello, an dessen Airline Sundair und der Schwestergesellschaft Fly Air 41 der Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen kürzlich die Anteilsmehrheit übernommen hat, plant jedenfalls kein sofortiges Comeback seiner Neuerwerbung. Aber, davon darf man ausgehen: ein baldiges. „Es gibt einige Ideen“, zitiert „Aerotelegraph“ den neuen Besitzer. „Alles ist möglich.“

Air Berlin besteht nur noch aus Buchstaben und Erinnerungen, aber der Name löst etwas aus

Air Berlin lebt. Das ist eine gute Nachricht für die Gläubiger des insolventen Unternehmens, das einmal hinter dem Namen stand, schließlich fließt frisches Geld in ihre Kassen, auch wenn man sich ursprünglich deutlich mehr als einen niedrigen sechsstelligen Betrag erhofft hatte. Und es ist eine gute Nachricht für die Kundinnen und Kunden. Nicht, weil Air Berlin für außergewöhnliche Pünktlichkeit bekannt war oder für großartigen Service, mal abgesehen von den Schokoherzen. Es ist eine gute Nachricht, weil sie von vielen als solche empfunden wird.

Denn auch wenn die Marke einstweilen nur aus Buchstaben und verblassenden Erinnerungen besteht, löst sie doch etwas aus. Air Berlin, das klingt vertraut, man kennt es. Und weil Vertrautheit eine enge Verwandte ist vom Vertrauen, ist das Comeback von Air Berlin aus marktpsychologischer Sicht ein Coup, der sich in Geld kaum bemessen lässt. Auch nicht in Schokolade.

Air Berlin ist wieder da, in welcher Form auch immer. Und natürlich ist Air Berlin aus genau diesem Grund wieder da, der das Wiederaufleben der Marke zuallererst zur guten Nachricht für den Käufer selbst macht: Bekanntheit, und sei es auch nur scheinbare, ist ein hervorragendes Verkaufsargument. Bekanntheit verspricht einen Wettbewerbsvorteil. Deswegen haben etablierte Marken einen Markt, der ihnen ein zweites, manchmal sogar ein drittes Leben schenkt. Selbst wenn jene Unternehmen, von denen sie ehedem erdacht oder erfunden wurden, längst verschwunden sind.

Zehn Jahre Schutz

Air Berlin jedenfalls befindet sich als aufgewärmte Marke in prominenter Gesellschaft. Vor allem im Lebensmittelgewerbe gibt es einen regelrechten Transfermarkt für Namensrechte. Da ist etwa der Getränkesirup Tri Top, Kultprodukt der Siebziger, Mitte der Achtziger vom Markt genommen. Als der Markenschutz abgelaufen war – nach Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt genießt eine Marke zehn Jahre Schutz, danach kann sie gegen eine Verlängerungsgebühr jeweils für weitere zehn Jahre geschützt werden –, sicherte sich ein Unternehmen aus Norddeutschland die Rechte, brachte Tri Top Anfang des Jahrtausends zurück in den Handel. Mittlerweile ist Tri Top in den Süden umgezogen zu einer Handelsgesellschaft aus Rosenheim.

Das Erfolgsrezept vieler wiederbelebter Marken: das Surfen auf der Retrowelle

Manche Marken sind Wandervögel wie Fußballer, nur dass sie nicht das Wappen des Unternehmens küssen, um bei nächster Gelegenheit weiterzuziehen. Die Traditionslimonade Sinalco etwa war so ein Wandervogel, der Markenname wurde von Firma zu Firma weitergereicht. Zeitweise war sprichwörtlich die Kohlensäure raus, erst der Transfer nach Duisburg zur Hövelmann-Gruppe machte aus der abgestandenen wieder eine angesagte Marke. Der entscheidende Kniff: die Rückbesinnung auf die alte Optik, auf das Logo von damals, die ursprüngliche Flaschenform. Auf dieser Retrowelle surfte auch die Marke Afri-Cola nach Besitzerwechsel zurück in die Regale, und selbst das Ratsherrn-Pils hat den Verschiebebahnhof ausrangierter Marken verlassen, ist seit einigen Jahren im Biersegment wieder ein fester Begriff. Dabei sind die Vorbesitzer samt und sonders schon lange da, wo auch die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG i.I. ruht: auf dem Friedhof der Firmen.

Unternehmen sind volatil wie die Märkte, auf denen sie agieren, die von ihnen in die Welt gesetzten Marken sind aber häufig erstaunlich beständig. Die Handelsmarke Privileg hat die Auflösung des Versandhandels Quelle überlebt, der untergegangene Warenhauskonzern Hertie besteht als aus der Insolvenzmasse herausgelöster Markenname fort, ein Onlinehändler aus Osnabrück macht unter der entsprechenden Domain mit dem traditionellen Hertie-Logo Geschäfte. Und selbst Mannesmann, einstiger Dax-Konzern, zerschlagen infolge der bis heute teuersten Unternehmensübernahme der Welt durch Vodafone, existiert, von der Öffentlichkeit kaum beachtet, als Marke im Besitz der Salzgitter AG fort.

Nun also Air Berlin. Zurück aus der Unterwelt, rein in die Köpfe der Menschen. Die alten Bilder, sie sind direkt wieder da, die markanten roten Hüte und Handschuhe der Flugbegleiterinnen, die Schokoherzchen, der putzige Bär, der schon bald den Markenauftritt hätte prägen sollen, die Pleite machte das zunichte. Was man dabei gern verdrängt, sind die Szenen am Gate, wenn der Flieger mal wieder verspätet, der Ärger an der Gepäckausgabe, wenn der Koffer mal wieder verschwunden war.

Welch ein Glück, dass das menschliche Markengedächtnis selektiv ist. Welch ein Glück, dass Air Berlin wieder da ist. Demnächst vielleicht zurück da oben am Himmel.