Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 11.11.2022

Am Freitag setzt sich ruhiges und trockenes Herbstwetter durch. Bis auf ein paar regionale, vor allem im Süden auch zähe Nebel- oder Hochnebelfelder ist es locker bis wechselnd bewölkt. Auch an der Küste hat es die Sonne zunächst schwer. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 9 bis 16 Grad. Im Dauernebel bleibt es kühler. Der Wind weht im Norden mäßig, an der Nord- und Ostsee frisch bis stark aus Südwest. Sonst kommt der schwache, zum Teil mäßige Wind aus Süd bis Ost.

In der Nacht von Freitag auf Samstag breiten sich im Süden die Nebel- oder Hochnebelfelder wieder aus. Im Norden ist es teils neblig-trüb, teils aber auch gering bewölkt. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf plus 6 bis minus 2 Grad. Nur an der Küste bleibt es zum Teil milder.

Wetter am Samstag, 12.11.2022

Am Samstag ist es im Norden und Nordosten zunächst verbreitet stark bewölkt. Erst im Laufe des Tages kommt gebietsweise die Sonne durch. In der Mitte und im Süden beginnt der Tag in den Niederungen häufig mit Nebel oder Hochnebel. Das Grau hält sich in einigen Regionen bis zum Abend. Sonst scheint neben hohen Wolkenfeldern auch mal längere Zeit die Sonne. Garantiert freundlich ist es oberhalb etwa 800 bis 1000 Metern Höhe. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 17 Grad. Im Dauernebel bleibt es jedoch kühler. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es teils neblig-trüb, teils gering bewölkt und weitgehend trocken. Die Luft kühlt sich an der Küste auf 9 bis 3, sonst auf plus 6 bis minus 2 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 13.11.2022

Am Sonntag setzt sich das ruhige und trockene Herbstwetter weiterhin fort. Im Süden und Westen halten sich örtlich zähe Nebelfelder. Sonst scheint im Laufe des Tages längere Zeit die Sonne. Im Norden und Osten halten sich in vielen Regionen den ganzen Tag über graue Wolkenfelder. Dort setzt sich die Sonne nur gebietsweise gegen die Wolken durch. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 7 und 13, am Niederrhein und im Ruhrgebiet 14 bis 17 Grad. Der Wind weht im Süden schwach, im Norden schwach bis mäßig und an der Küste auch frisch aus östlichen Richtungen.

Zu Beginn der neuen Woche ziehen im Südwesten dichte Wolkenfelder auf, und es fällt gebietsweise Regen. Sonst setzt sich das ruhige und weitgehend trockene Herbstwetter fort. Dabei kann sich die Sonne in den meisten Regionen gegen Nebel und Hochnebel durchsetzen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad bleibt es für die Jahreszeit weiterhin mild.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor