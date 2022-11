﻿Mann stirbt im Leipziger Amazon-Zentrum – und der Schichtbetrieb läuft weiter

Blick in das Logistikzentrum von Amazon in Leipzig (Archivbild)

Leipzig. Die Frühschicht im Leipziger Logistikzentrum von Amazon ist an einem Montag im August fast zu Ende, als einer der Mitarbeiter zusammenbricht. Der Mann stirbt noch vor Ort. Der Betriebssanitäter kommt, ein Notarzt, um 13:50 Uhr wird die Leipziger Polizei informiert. Gegen 18 Uhr endet der Einsatz der Beamten. Während all der Zeit geht der Schichtbetrieb bei Amazon weiter. Der Leichnam des Mannes, so erzählen es mehrere Mitarbeiter des Amazon-Zentrums, wird mit Pappen gegen Blicke abgeschirmt.

Der Vorfall ereignete sich am 15. August. Einen Arbeitsunfall gab es nicht, der Leipziger Polizei zufolge bescheinigte ein Arzt vor Ort eine natürliche Todesursache bei dem Mann. Auch die Beschäftigten von Amazon werfen dem Unternehmen nicht vor, Schuld an dem Tod des Mannes zu sein. Was sie aber kritisieren, ist der Umgang damit: Dass die weltweite Maschine des Versandhändlers auch dann nicht stillstehen darf, wenn einer von ihnen stirbt.

Mehr als 115 Amazon-Standorte in Deutschland

Das gemeinnützige Recherchekollektiv Correctiv Lokal hat zusammen mit mehreren Regionalmedien, darunter auch die Leipziger Volkszeitung (LVZ), monatelang zu Amazon recherchiert. Im Zuge dessen wurde auch der Todesfall in Leipzig bekannt. Dieser Text ist ein Teil der Veröffentlichungen aus den Recherchen. Weitere Informationen, etwa zur Struktur der von Amazon beauftragten Subunternehmen und zu Arbeitsschutzkontrollen in dem Unternehmen gibt es auf der Seite von Correctiv.

Amazon betreibt den Recherchen zufolge inzwischen mehr als 115 Standorte in Deutschland, darunter 20 solcher Logistikzentren wie das im Leipziger Stadtteil Heiterblick. Und längst versucht Amazon auch, nicht nur den Verkauf und das Verpacken seiner Waren, sondern auch deren Versand selbst zu übernehmen - hauptsächlich über von Amazon beauftragte Subunternehmen.

Zurück nach Leipzig, in das Logistikzentrum von Amazon. Dazu, wie der Versandhändler auf den Todesfall am 15. August reagiert hat, hat das Recherchekollektiv Correctiv mit acht Leipziger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen - unter der Zusicherung von Anonymität. Sie berichten davon, dass der Mann während der Arbeit zusammengebrochen sei, Rettungsversuche sowie die Arbeit der Polizei hinter Pappen stattgefunden hätten, während im Werk weiter gearbeitet worden sei. Später habe es ein Kondolenzbuch für den Verstorbenen gegeben und ein Bild von ihm sei aufgestellt worden. Auch sei den Menschen im Werk psychologische Hilfe angeboten worden, die viele der Kollegen des Mannes auch angenommen hätten.

„Die Maschine Amazon": Hinter der Recherche Diese Recherche ist Teil einer Kooperation der Leipziger Volkszeitung mit Correctiv Lokal. Das Netzwerk fördert Recherchen im Lokaljournalismus und ist Teil des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv. Eine große Multimedia-Story und weitere Berichte zu Amazon finden Sie auf Correctiv.org

Amazon spricht von „tragischem Geschehen“

Amazon teilte auf Anfrage mit, dass das „tragische Geschehen“ um den Tod des Mannes das Team in Leipzig noch immer sehr bewege. Die Abläufe stellen sich aus Sicht des Unternehmens so dar: Der Mann sei in einem Bereich zusammengebrochen, der ohnehin unter anderem durch hohe Regale von Blicken abgeschirmt sei. Zusätzlich habe man „in Windeseile“ weiteren Sichtschutz beschafft. Es seien Arbeitsstationen gesperrt, die Wegeleitung für die Mitarbeiter weiträumig verändert und Förderbänder abgestellt worden. Was „in der kurzen Reaktionszeit“ nicht optimal gelungen sei, heißt es in dem Statement von Amazon selbstkritisch: Mitarbeiter, die zu ihrer Nachmittagsschicht ankamen, aus der betroffenen Halle in einen anderen Bereich zu verlegen. „Das hätten wir im Nachhinein gern anders gemacht“, so Amazon. Es sei jedoch allen Mitarbeitern angeboten worden, bezahlt nach Hause zu gehen. Zu der Frage, warum der Schichtbetrieb an dem Tag nicht eingestellt wurde, äußert sich Amazon nicht.

Die Mitarbeiter im Logistikzentrum, mit denen das Recherchekollektiv sprechen konnte, beklagen den Umgang mit dem Todesfall. Sie berichten von verspäteter und verdruckster Information über das, was passiert ist und beklagen, dass der Betrieb im Zentrum nicht komplett eingestellt worden ist. „Wäre ich an ihrer Stelle gewesen, hätte ich den Schichtbetrieb sofort eingestellt“, sagt einer der Beschäftigten über seinen Arbeitgeber. „Da hat man gemerkt, dass es bei der Firma nicht um Menschen geht, sondern nur um den Profit.“ Er spricht auch davon, dass einige Kollegen sich geweigert hätten, weiter zu arbeiten. Ein Angebot von Amazon, bezahlt nach Hause zu gehen, sei nicht überall im Werk und nicht deutlich kommuniziert worden.

Mitarbeiter in Leipzig kritisiert Leistungsdruck

Das Logistikzentrum in Leipzig wurde 2006 eröffnet. 2018 baute Amazon eine seiner Hallen zu einem Hochregallager um, für größere Produkte wie Rasenmäher oder Mikrowellen. Ein Mann, der seit zehn Jahren Versandmitarbeiter bei Amazon in Leipzig ist, berichtet davon, dass das Arbeitstempo im Zentrum hoch sei. Es gebe regelmäßige Feedbackgespräche mit dem Management, in denen es um das Tempo und die erfassten Leistungsdaten gehe. Mitarbeiter, deren Werte zu weit unter dem Schnitt im Werk lägen, würden durch negatives Feedback, Druck und Aufhebungsverträge zur Kündigung gedrängt.

Amazon dagegen betont, dass es ein weit verbreiteter Irrglaube sei, dass es im Unternehmen individuelle Leistungsvorgaben gebe. „Wir verlangen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht, dass sie individuell bestimmte Arbeitsgeschwindigkeiten oder Produktionsziele erreichen“, heißt es dazu in einem Statement. Man bewerte die Leistung auf Grundlage gut erreichbarer Erwartungen - wobei es unter anderem auch eine Rolle spiele, wie lange die Angestellten bereits an ihrem Arbeitsplatz arbeiteten und wie die Teamleistung sei.