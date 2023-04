Amerikanerin betreibt Bar, die nur Frauensport zeigt – und verdient in weniger als einem Jahr fast eine Million

Portland. Bier trinken und Fußballschauen ist eine beliebte Kombination und gehört in zahlreichen Kneipen und Bars zum Konzept. Nur dass meist nur Männer auf dem Bildschirm dem Ball hinterherlaufen. Die 43-jährige Jenny Nguyen aus Portland im US-Bundesstaat Oregon hingegen setzt bei ihrer Bar auf Frauensport, und zwar ausschließlich. Damit ist sie erfolgreicher als selbst zunächst vermutet: Ihre Bar hat gerade einjähriges Bestehen gefeiert und ihr 2022 bereits fast eine Million US-Dollar eingebracht, wie unter anderem die amerikanische Sendergruppe CNBC berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gezeigt wird dort nicht nur Frauenfußball, sondern verschiedenste Frauensportarten. Auf der Website der Bar mit dem Namen The Sports Bra können die Gäste vorher nachschauen, was gezeigt wird. Das reicht von Golf über Tennis bis zu Softball.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nguyen ist großer Basketballfan

Hatte Nguyen anfangs noch Sorge, dass das Konzept zu nischig sein könnte, weiß sie es heute besser. „Es hat sich herausgestellt, dass es ziemlich universell ist – dieses Gefühl, ein weiblicher Sportfan zu sein und an einen öffentlichen Ort wie eine Sportbar zu gehen und Schwierigkeiten zu haben, einen Ort zu finden, an dem ein (Frauen-)Spiel gezeigt wird, besonders wenn gerade andere Männersportarten gespielt werden“, sagt sie gegenüber CNBC.

Nguyen selbst ist demzufolge ein großer Basketballfan und habe selbst am College in Vancouver, Washington, gespielt, bis sie sich das Kreuzband gerissen habe. Zudem arbeitete sie bereits vorher längere Zeit in der Gastronomie. Warum also nicht beides kombinieren? Sie sei zuvor schon häufiger frustriert gewesen, wenn sie Frauensport in einer Bar schauen wollte, aber es einfach nirgends gezeigt wurde, oder sie sich in den Bars nicht willkommen gefühlt habe.

„Ich (...) dachte, dass die Welt so etwas braucht“

„Ich persönlich hielt die Idee für brillant und dachte, dass die Welt so etwas braucht“, sagt Nguyen zu CNBC über ihr Konzept. „Aber ich hatte keine Ahnung, dass die Welt es wollen würde. Ich wollte es einfach ausprobieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Welt wollte es offenbar, sonst würde der Laden nicht so gut laufen. Oder jedenfalls wollte Portland es. Heute gibt es oft Schlangen vor dem Laden, schreibt CNBC. Auch professionelle Sportlerinnen kamen schon vorbei, wie Bilder und Videos auf Instagram zeigen. Darunter etwa die Basketballerinnen Sue Bird und Diana Taurasi.

RND/hsc