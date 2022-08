Ammersee: 16-Jährige von Stand-Up-Paddle gefallen und ertrunken

In Bayern ist ein 16-jähriges Mädchen im Ammersee ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, sei sie bereits am Freitag von einem Stand-Up-Paddle ins Wasser gefallen und nicht mehr wieder aufgetaucht. Ihr Leichnam sei am Sonntag aus dem Wasser geborgen worden.