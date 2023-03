Nach Amoklauf an US-Schule: Polizei veröffentlicht Notrufe

Mit gedämpfter Stimme bitten Anrufer um Hilfe. Im Hintergrund sind Schüsse, Schreie und Sirenen zu hören. Am Montag wurden bei einem erneuten Amoklauf in den USA sieben Menschen getötet, darunter drei Kinder. Nun sind die Notrufe von der Schreckenstat veröffentlicht worden.

Die Polizei im US-Staat Tennessee hat am Donnerstag Mitschnitte von Notrufen während des Amoklaufs in einer Grundschule in Nashville veröffentlicht.

Nashville. Die Polizei im US-Staat Tennessee hat am Donnerstag Mitschnitte von Notrufen während des Amoklaufs in einer Grundschule in Nashville veröffentlicht. In einem sagt eine Frau, sie habe sich in einer Abstellkammer des Kunstraums versteckt und höre Schüsse. Auf die Frage, ob sie sicher sei, antwortet sie: „Ich denke schon.“ Im Hintergrund sind Kinder zu hören. Dann sagt die Lehrerin, sie höre weitere Schüsse. Man hört dumpfe Schläge und die Frau mahnt: „Beeilt Euch!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine andere Anruferin sagt, sie sei im zweiten Stock und brauche Hilfe. „Ich glaube, da ist ein Schütze in unserer Kirche“, sagt sie. Später sagt die Frau: „Ich glaube, der Schütze ist im zweiten Stock.“

Sieben Tote bei Schießerei an US-Schule – drei Kinder unter Opfern Eine 28-Jährige hatte in einer Schule um sich geschossen und dabei auch mehrere Kinder getötet, teilte die Polizei mit. © Quelle: Reuters

In einem weiteren Anruf berichtet ein Mann, er laufe mit anderen von der Schule weg, darunter auch Kinder. Auf die Frage, ob er den Schützen beschreiben könne, holt er jemand anderes ans Telefon, der berichtet, er habe einen Mann mit einem Gewehr durch die Tür schießen sehen. Dieser befinde sich im Flur zur zweiten Klasse. Es handle sich um einen Weißen mit Tarnkleidung, Weste und Sturmgewehr. Auf die Frage, wie viele Schüsse gefallen seien, antwortet dann eine Frau: „Ich habe etwa zehn gehört.“ Dann sie sei davon gelaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Rettet unsere Kinder!“: Demonstranten fordern strengere Waffengesetze

Bei dem Angriff auf die christliche Covenant School hatte eine Frau am Montag drei Neunjährige und drei Erwachsene im Alter von 60 und 61 Jahren getötet. Den Ermittlern und Ermittlerinnen zufolge identifizierte sie sich selbst als Transgender. Die Polizei erschoss die 28-Jährige Todesschützin, die früher selbst an der Schule unterrichtet worden war.

Am Donnerstag forderten Demonstranten und Demonstrantinnen vor dem Parlament von Tennessee strengere Waffengesetze. Durch die Gänge zwischen dem Senat und dem Repräsentantenhaus hallten Rufe wie: „Rettet unsere Kinder!“ Einige füllten schweigend die Galerie des Senats, darunter auch Kinder, die Schilder mit der Aufschrift „Ich bin neun“ hielten – eine Anspielung auf das Alter der drei in Nashville getöteten Kinder. Die meisten Demonstrierenden wurden von der Tribüne entfernt, nachdem einige begannen, die Gesetzgeber anzuschreien: „Kinder sind tot!“

RND/AP