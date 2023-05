Nach Amoklauf in Texas: Ermittler prüfen rassistisches Motiv des mutmaßlichen Schützen

Allen. Nach dem Amoklauf mit acht Toten in einem texanischen Einkaufszentrum wird ein rassistisches Motiv geprüft. Wie ein Vertreter der Sicherheitsbehörden, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AP sagte, beleuchteten die Ermittler, ob der 33-jährige Verdächtige ein Interesse an der White-Supremacy-Ideologie („weiße Vorherrschaft“) gehabt habe. Die Ermittlungen seien allerdings noch in einem frühen Stadium, betonte er.

Das FBI habe Social-Media-Konten in Augenschein genommen, die dem Mann zugerechnet würden. Geprüft worden seien Beiträge, die ein Interesse an White-Supremacy- und Neonazi-Gedankengut zum Ausdruck gebracht hätten.

Der Mann trug auch einen einschlägigen Aufnäher auf der Brust, als er von der Polizei getötet wurde. Auf diesem fand sich nach Angaben des Informanten das Akronym „RWDS“, stellvertretend für die Phrase „Right Wing Death Squad“, die sich etwa mit „rechtsextreme Todesschwadron“ übersetzen lässt und von rechtsextremen Extremisten und White-Supremacy-Gruppen genutzt wird.

Acht Menschen bei Amoklauf getötet

Zusätzlich zur Überprüfung der Social-Media-Aktivitäten des mutmaßlichen Täters seien auch Familienmitglieder und Bekannte des Mannes befragt worden. Auch Finanzunterlagen, weitere Onlinebeiträge, die dem Mann zugerechnet würden, und andere elektronische Medien würden geprüft, sagte der Hinweisgeber.

Bei dem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in Allen im US-Staat Texas hatte am Samstag ein Täter mit taktischer Ausrüstung und bewaffnet mit einem Gewehr in der Art eines Sturmgewehrs AR-15 acht Menschen getötet und mehrere weitere verletzt.

RND/AP