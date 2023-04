Warnungen vor späterem Amokläufer Philipp F. blieben offenbar wirkungslos

Hätte der Amoklauf von Philipp F. bei den Zeugen Jehovas in Hamburg verhindert werden können? Neue Erkenntnisse über Hinweise und Warnungen an Behörden, unter anderem vom Vater des späteren Schützen, werfen diese Frage auf.

Blumen vor dem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in Hamburg: Die Amoktat bei einer Gemeindeversammlung Anfang März beschäftigte am Donnerstag den Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft.

Hamburg. Im Fall des Hamburger Amokschützen gibt es neue Hinweise darauf, dass die Gefahr durch Philipp F. von mehreren Seiten unterschätzt wurde. So soll der Sportschützenverein gewarnt worden sein, auch an die Waffenbehörde sei ein Hinweis gegangen. Und der Vater von Philipp F. hatte sich bereits 2021 wegen psychischer Probleme seines Sohnes an die Behörden gewandt, wie der Leiter des Hamburger Landeskriminalamts, Jan Hieber, vor dem Innenausschuss sagte. Die Hamburger Polizei und die Innenbehörde sehen allerdings weiter keine Verfehlung der Waffenbehörde. Philipp F. hatte am 9. März bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Alsterdorf sieben Menschen und schließlich sich selbst getötet.

Der Sportschützenverein „Hanseatic Gun Club” ist offenbar von Vertrauten vor dem Hamburger Amokschützen gewarnt worden. Es lägen konkrete Hinweise vor, nach denen womöglich auch der Verein frühzeitig vor Philipp F. gewarnt worden sei, berichtete „Zeit online” am Donnerstag unter Berufung auf Ermittlungskreise. Vertraute des späteren Amoktäters sollen sich den Angaben zufolge zuerst an den Sportschützenverein gewandt und angegeben haben, dass Philipp F. psychisch krank und zunehmend aggressiv gewesen sei. Dortige Mitarbeiter hätten sie jedoch lediglich an die Waffenbehörde bei der Polizei verwiesen.

Bei der Waffenbehörde sei am 24. Januar ein anonymes Hinweisschreiben eingegangen, das ebenfalls aus dem nahen persönlichen Umfeld des späteren Amokschützen gekommen sein soll, berichtet „Zeit online”. „Wenn die Angaben stimmen, hielt es der Gun Club selbst offenbar nicht für nötig, die Behörden über eine potenzielle Gefahr durch F. zu informieren”, heißt es in dem Bericht.

Dem widersprach der Schützenverein gegenüber dem Nachrichtenportal „t-online”. Ein Sprecher des „Hanseatic Gun Club” sagte demnach, dass der Bruder des späteren Attentäters den „Gun Club“ im Januar auf eine „Veränderung” von Phlipp F. hingewiesen habe. Sofort nach diesem Gespräch habe der Verein einen Beamten der Waffenbehörde telefonisch darüber informiert und auch darüber, dass der Bruder der Hinweisgeber war. Laut „t-online” deckt sich das nicht mit den bisherigen Darstellungen von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Innensenator Andy Grote. Offen bleiben nach Darstellung von „t-online” auch weitere Fragen, so etwa, warum die Waffenbehörde nicht den Bruder von Philipp F. anhörte, obwohl sie mutmaßlich wusste, dass er die Quelle des Hinweises war.

Die Hamburger Polizei und die Innenbehörde sehen derweil weiter keine Verfehlung der Waffenbehörde bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung des späteren Amokläufers. Innensenator Grote und Polizeipräsident Meyer verwiesen vor dem Innenausschuss der Bürgerschaft auf bisherige Erkenntnisse einer Prüfgruppe der Polizei und der Fachaufsicht der Innenbehörde. Demnach sei der 35-jährige Sportschütze nach einem anonymen Hinweis wenige Wochen vor der Tat eng an den rechtlichen Vorgaben und nach den üblichen Standards überprüft worden.

Vater warnte bereits 2021 vor psychischen Problemen seines Sohnes

Auch wenn ein von Philipp F. verfasstes Buch, mit dem der anonyme Hinweisgeber die psychische Störung des späteren Täters belegen wollte, von der Waffenbehörde ausgewertet worden wäre, hätte die Tat wohl nicht verhindert werden können, sagte Meyer. Denn selbst wenn man zu dem Schluss gekommen wäre, ein fachpsychologisches Gutachten anzufordern, hätte dem 35-Jährigen die Waffe nicht sofort entzogen werden können. Laut dem Zwischenbericht der Prüfgruppe „kann man nach jetzigem Stand keinen rechtlichen Vorwurf gegen die Mitarbeiter der Waffenbehörde erheben”, sagte Meyer.

Die Überprüfung des Sportschützen habe dem Standard entsprochen, sagte auch Grote. „Mit dem Wissen von heute: Das hat nicht ausgereicht. ... Deswegen müssen wir sicherstellen, dass in Zukunft mit derartigen Hinweisen noch umfassender umgegangen wird.” Eine Google-Recherche genüge nicht. Daher sollen in Hamburg künftig in ähnlichen Fällen für sogenannte Osint-Recherchen Experten des Landeskriminalamts hinzugezogen werden. „Die haben andere Möglichkeiten und die wollen wir nutzen”, sagte Grote.

Wenn man sich aber frage, ob die Tat durch ein anderes Vorgehen der Waffenbehörde hätte verhindert werden können, „dann müssen wir mit dem Wissen von heute sagen: wohl nicht”, sagte der Senator. Erneut forderte er eine Verschärfung des Waffengesetzes. „Es ist zu leicht für Menschen mit psychischen Erkrankungen, eine Waffe zu erlangen.”

Bereits 2021 hatte der Vater von Philipp F. mit den Behörden Kontakt und mit ihnen über psychische Probleme seines Sohnes gesprochen. So habe er den Sozialpsychiatrischen Dienst angerufen und gesagt, dass sein Sohn Stimmen höre und sich umbringen wolle, erklärte LKA-Leiter Hieber im Innenausschuss. Nach einem Gespräch mit dem Sohn seien jedoch keine weiteren Maßnahmen für nötig befunden worden.

Wesensänderung nach Beziehungsende und Arbeitsplatzverlust

Eine Wesensänderung habe das Umfeld von Philipp F. bereits 2019 festgestellt, nachdem dieser seine Beziehung beendet und seinen Arbeitsplatz verloren habe, sagte Hieber. Er habe dann selbst Kontakte zu Ärzten aufgenommen, „um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen”, und sei zwischenzeitlich auch in Bayern in stationärer Behandlung gewesen. Als Philipp F. 2021 angekündigt habe, sich selbst heilen zu wollen, habe sich der Vater entschieden, die Behörden einzuschalten.

