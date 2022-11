Bei Schüssen in einem Schwulenclub im US-Bundesstaat Colorado sind in der Nacht zum Sonntag mindestens fünf Menschen gestorben. 18 weitere seien verletzt worden. Das gab die örtliche Polizei am frühen Sonntagmorgen bekannt. Clubbesucher hätten den mutmaßlichen Schütze überwältigt.

Bei Schüssen in einem Schwulenclub im US-Bundesstaat Colorado sind in der Nacht zum Sonntag mindestens fünf Menschen gestorben. 18 weitere seien verletzt worden. (Symbolbild)

Amoklauf in Homosexuellen-Club in den USA – Berichte über mindestens fünf Tote

Im US-Bundesstaat Colorado sind bei Schüssen in einem Nachtclub in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die örtliche Polizei sprach am Sonntag von Colorado Springs Police fünf Toten und 18 Verletzten. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es von Seiten der Polizei. Wie viele Menschen sich zum Tatzeitpunkt im Nachtclub aufhielten, war zunächst unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Eine verdächtige Person sei im Club von der Polizei gestellt worden und befinde sich in Gewahrsam. Die Ermittlungen etwa zum Tatmotiv dauerten noch an. Der mutmaßliche Schütze sei Berichten zufolge bei der Schießerei verwundet worden. Laut Polizei werde die verdächtige Person in Untersuchungshaft medizinisch behandelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt

Club Q: „Heldenhafte Gäste“ haben schützen überwältigt

Dem Nachtclub zufolge hätten Clubbesucher den mutmaßlichen Schützen überwältigt. „Wir danken den schnellen Reaktionen heldenhafter Gäste, die den Schützen überwältigt und diesen Hassangriff beendet haben“, hieß es in einem Statement. Kurz vor 12:00 Uhr nachts seien Medienberichten zufolge erste Notrufe über die Schüsse im Homosexuellen-Club „Club Q“ abgesetzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Nachtclub zeigte am Sonntagmorgen bestürzt. „Club Q ist am Boden zerstört über den sinnlosen Angriff auf unsere (LGBT-)Community.“ Man bete für die Opfer und deren Angehörige.

702 Massenschießereien in 2022

Laut dem „Mass Shooting Tracker“ (MST) seien damit in diesem Jahr insgesamt 702 Massenschießereien in den Vereinigten Staaten verübt worden. Fast 800 Menschen hätten bei den Amokläufen ihr Leben verloren, knapp 2800 seien verletzt worden, so MST. Als Massenschießerei werden Gewaltvorfälle definiert, bei dem vier oder mehr Menschen erschossen werden.

RND/hyd