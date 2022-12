Schon in der Grundschule sind viele Kinder gestresst und Klagen über Überlastung. An einer Grundschule in Brandenburg an der Havel gibt es deshalb jetzt „Glück“ auf dem Stundenplan und Achtsamkeitsunterricht für die Schülerinnen und Schüler.

Antje Preuschoff WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket