Angefahrener Klimaaktivist: „Ich habe Mitgefühl mit dem Lkw-Fahrer“

Eine Aktion der „Letzten Generation“ in Stralsund ist am Mittwoch eskaliert. Bei einer Straßenblockade verlor ein Lkw-Fahrer die Fassung und fuhr mit seinem Lkw vorsätzlich einen Demonstranten an. Der Aktivist wurde wenige Meter über die Straße geschoben, blieb aber unverletzt. Nun hat er sich erstmals zu dem Vorfall geäußert. „Ich habe Mitgefühl mit dem Lkw-Fahrer“, erklärte der Betroffene, der Lukas Meyer heißt, gegenüber „t-online“. „Weil er unglaublich viel in seinem Leben verloren hat dadurch.“

Der aggressive Lkw-Fahrer musste nach der Tat seinen Führerschein abgeben und verlor laut „t-online“ seinen Job. Die Polizei ermittelt gegen ihn. Eine Anzeige habe der Klimaaktivist nicht erstattet, erklärt er weiter.

Der Aktivist der „Letzten Generation“ sagt aber auch: „Es war seine eigene Entscheidung, so zu handeln. Ich hätte mir für ihn gewünscht, dass es nicht passiert wäre.“ Er würde ihm trotz des gefährlichen Vorfalls gerne sein Mitgefühl ausdrücken, sagte Meyer. Nach dem Vorfall will der Aktivist weiter Straßen blockieren. „Ich habe viel mehr Angst vor der Zukunft. Die Klimakrise zeigt sich jetzt schon extrem.“

Buschmann: „Um Kriminelle kümmert sich die Polizei“

Der Vorfall sorgte in der vergangenen Woche bundesweit für Aufsehen. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) äußerte sich auf Twitter dazu: „Ich kann verstehen, dass viele Menschen von den Aktionen der ‚Letzten Generation‘ genervt sind“, schrieb Buschmann, „Trotzdem hat niemand das Recht mit Gewalt gegen die Blockierer vorzugehen.“ Um „Kriminelle“ kümmere sich die Polizei, mahnte er.

Zuletzt häuften sich Berichte über gewalttätige Übergriffe gegen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. Erst am Freitag zog eine Frau in Bottrop eine Aktivisten an den Haaren von der Straße. Wenige Wochen vorher attackierte ein Mann in Nürnberg einen Klimaaktivisten mit Tritten.

