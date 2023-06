Opfer ist 21 jahre alt

Touristin stirbt nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein

Touristen stehen auf der Marienbrücke vor Schloss Neuschwanstein. In der Nähe des Schlosses Neuschwanstein hat ein Mann zwei Frauen angegriffen und verletzt. Eines der Opfer sei verstorben, berichtete die Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstag.

Am Mittwoch hat ein Mann in der Nähe des Schlosses Neuschwanstein zwei Frauen angegriffen. Eines der beiden Opfer ist nun verstorben, berichtet die Staatsanwaltschaft Kempten. Es soll zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein.