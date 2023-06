Arbeiter aus Ankara

Explosion in türkischer Fabrik für Sprengstoffe: Fünf Menschen sterben

In einer Fabrik in der türkischen Hauptstadt Ankara kommt es zu einer Explosion und einem Feuer. Fünf Arbeiter kommen ums Leben. Das Unternehmen stellt Granaten und Sprengstoffe für das Innen- und Verteidigungsministerium her.