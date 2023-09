Pakistan: Mehr als 50 Tote bei Bombenanschlag vor Moschee

Quetta. Ein Anschlag im Südwesten Pakistans hat mindestens 52 Menschen das Leben gekostet. 70 Personen seien zum Teil kritisch verletzt worden, berichtet die Deutsche Presseagentur in Berufung auf ein Krankenhaus und die Polizei. Der zuständige Vertreter der Gesundheitsbehörden im Bezirk Mastung in der Provinz Baluchistan, Abdul Rasheed, teilte am Freitag, 30 Leichen seien in ein Krankenhaus gebracht worden und 22 weitere seien in einem weiteren Krankenhaus gezählt worden.

Die Bombe war am Freitag in der Nähe einer Moschee in Mastung explodiert, vor der sich Anhänger des Sufi-Islams versammelt hatten. Die Explosion ereignete sich, als rund 500 Gläubige den Geburtstag des islamischen Propheten Mohammed feierten, wie der Regierungsvertreter Atta Ullah und die Polizei berichteten. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, einige befänden sich in kritischem Zustand, sagte Ullah.

Unter den Toten sei auch ein ranghoher Polizeibeamter. Es werde ermittelt, ob es sich um einen Selbstmordanschlag handele. Der geschäftsführende Innenminister Sarfraz Bugti sprach von einer „abscheulichen Tat“ und äußerte seine Anteilnahme.

Mehr als 50 Tote bei Anschlag nahe Moschee in Pakistan Der Attentäter sprengte sich laut der Polizei nahe einer Prozession in die Luft, mit der die Geburt des Propheten Mohammed gefeiert werden sollte. © Quelle: Reuters

Ein Video, das den Ort des Anschlags zeigen soll und auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) verbreitet wurde, zeigte mehrere leblose Körper auf sandigem Boden, die zum Teil von Menschen mit Decken bedeckt wurden. Der Informationsminister der Provinz, Jan Achakzai, rief die Bevölkerung zu Blutspenden auf.

In der nördlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa kam es am Freitag ebenfalls zu einem Bombenanschlag auf eine Moschee. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet und 15 weitere verletzt.

Pakistan: Behörden rufen zu Alarmbereitschaft auf

Muslime in aller Welt begehen den Geburtstag des Propheten mit öffentlichen Zusammenkünften. Der Festtag ist als Maulid an-Nabi bekannt. An ihm verteilen Muslime etwa kostenlose Mahlzeiten. Die Behörden in Pakistan hatten die Polizei vorab dazu aufgerufen, in Alarmbereitschaft zu sein, weil militante Gruppen Veranstaltungen angreifen könnten.

Die Regierung hatte den Tag zu einem nationalen Feiertag erklärt. Der geschäftsführende Ministerpräsident Anwaar-ul-Haq Kakar und Präsident Arif Alvi hatten in separaten Stellungnahmen zur Einheit aufgerufen und zur Einhaltung der Lehren des Propheten Mohammed.

IS bekannte sich zu früheren Terrorangriffen in Region

Zu der Tat vom Freitag bekannte sich zunächst niemand. Die pakistanischen Taliban, die als Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) bekannt sind, distanzierten sich rasch. Anhänger des Sufismus werden in Pakistan vor allem von der Terrormiliz Islamischer Staat verfolgt. Zu früheren tödlichen Attacken in Baluchistan hatte sich die Terrorgruppe bekannt. Die Region, die an Afghanistan und den Iran grenzt, hat aber auch seit langem mit einem Aufstand der Baluchistan-Befreiungsarmee und anderer kleiner separatistischer Gruppen zu kämpfen, die die Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Islamabad fordern.

