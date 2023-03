Antiterroreinsätze in Belgien: Polizei nimmt acht Menschen fest

In Belgien sind acht Menschen bei Antiterroreinsätzen festgenommen worden. Sie sollen einen terroristischen Anschlag im Land geplant haben, so die Ermittler. Welches Ziel dieser gehabt habe, stehe noch nicht fest.

Brüssel. Die belgische Polizei hat bei Antiterroreinsätzen im ganzen Land acht Verdächtige festgenommen. Mindestens zwei würden verdächtigt, einen terroristischen Anschlag in Belgien geplant zu haben, teilten die Ermittler und Ermittlerinnen mit. Das Ziel des Anschlags stehe noch nicht fest.

Die Polizei in Antwerpen nahm auf Antrag eines Ermittlungsrichters fünf Durchsuchungen vor. Dabei wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft fünf Menschen festgenommen. Weitere Durchsuchungen gab es in Zaventem, Molenbeek-Saint-Jean und Schaerbeek in der Nähe von Brüssel. Es bestünden Verbindungen zwischen den Fällen, Details müssten jedoch noch untersucht werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dem Sender RTBF zufolge sind einige der Festgenommenen für ihren islamistischen Extremismus bekannt.

Drei Verdächtige wurden Belga zufolge nach Ermittlungen eines Brüsseler Untersuchungsrichters festgenommen, für die fünf anderen Festnahmen war ein Untersuchungsrichter aus Antwerpen zuständig. Es handele sich zwar um getrennte Ermittlungen, jedoch gebe es Verbindungen zwischen den Festnahmen. Bei Durchsuchungen in Brüssel, Antwerpen und anderen Städten fanden die Ermittler RTBF zufolge weder Waffen noch Sprengstoff.

Anschläge 2016

Derzeit läuft in Belgien der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer Terrorzelle, die vor sieben Jahren die schwersten Anschläge in Friedenszeiten auf belgischem Boden verübt haben soll. Die Angeklagten sollen an den Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahnhof vom März 2016 beteiligt gewesen sein, bei denen 32 Menschen getötet wurden.

Ihnen werden Mord, versuchter Mord und Mitgliedschaft in oder Beteiligung an Aktivitäten einer Terrorgruppe vorgeworfen. Einer der Angeklagten ist der einzige Überlebende der Attentäter der Terroranschläge in Paris im November 2015, Salah Abdeslam.

