Umstrittene Bremer Ortsgruppe von Fridays for Future löst sich auf

Bremen. Die Bremer Ortsgruppe der Protestbewegung Fridays for Future löst sich auf. „Wir verlassen jetzt nach und nach die Strukturen von Fridays for Future“, bestätigte die Gruppe am Dienstag. Die Klimaaktivisten und Umweltschützerinnen in Bremen werfen der Bewegung unter anderem strategische Fehler vor. Die Organisation habe weiter an der Minimalforderung des 1,5-Grad-Ziels festgehalten, ohne konkrete Maßnahmen zu nennen oder die „große Welle der Unterstützung und medialen Aufmerksamkeit 2019 in konkrete Projekte, Aktionen und Forderungen zu leiten“.

Der Dachverband appelliere „immer noch ziellos an die Politik, ohne das zerstörerische System an sich anprangern zu wollen“, heißt es in einem Statement aus Bremen. Die Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort kritisieren auch den Umgang untereinander. „Innerhalb der Bewegung gibt es immer mehr Probleme und Konflikte, was dazu führt, dass sich von der breiten Masse abgekapselt wird.“

Bremer Ortsgruppe kritisiert Arbeitsweise von Fridays for Future

Das „for Future“ sei für die Bremer Ortsgruppe immer mehr als nur das Reden von Klimaschutz und dem 1,5-Grad-Ziel gewesen: „Letztendlich muss der Kampf für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit mit feministischen, queeren, antikapitalistischen, antirassistischen und antikolonialen Befreiungskämpfen zusammengeführt werden.“ Auf der Website werfen die Aktivistinnen und Aktivisten aus Bremen dem Dachverband strukturellen Rassismus vor. BiPoC-Menschen - „BIPoC“ steht für „Black, Indigenous and People of Colour“ - hätten rassistisches Mobbing, Beleidigungen, Machtmissbrauch und viel weiteres Traumatisches erlebt. „Aufarbeitungen, Entschuldigungen? Fehlanzeige“, heißt es in der Stellungnahme. Konkrete Belege für Rassismuserfahrungen innerhalb der Klimabewegung nennt die Ortsgruppe nicht.

Jegliche Versuche, die Bewegung zu reformieren oder zu verändern, seien gescheitert, so die Bremerinnen und Bremer. „Auch wenn es Menschen innerhalb von FFF geben mag, die so denken wie wir, möchte die Mehrheit eben so weitermachen wie bisher“, heißt es im Statement der Ortsgruppe. „Aus all diesen Gründen sehen wir bei Fridays for Future keine Zukunft mehr. Diese Bewegung ist für uns an ihrem Ende.“

Bremer Ortsgruppe stand selbst in der Kritik

Die Ortsgruppe Bremen hatte in der Vergangenheit jedoch auch selbst in der Kritik gestanden. Unter anderem sei den Aktivistinnen und Aktivisten intern „Männerhass“ vorgeworfen worden, heißt es in der Stellungnahme. In der Tat habe sich die Gruppe mit ihrer Arbeitsweise „nicht immer beliebt gemacht“.

Im vergangenen Jahr hatte sie vor allem für ihre Haltung zum Konflikt im Westjordanland für Aufruhr gesorgt. Bei einer von der Bremer Gruppe im September 2022 organisierten Demonstration unter dem Motto „antikoloniale Klimagerechtigkeit“ ließ sie auch Palästinenserinnen und Palästinenser von „Palästina spricht“ zu Wort kommen, obwohl der Gruppierung Antisemitismus vorgeworfen wird. Die Fridays for Future-Bundesebene distanzierte sich daraufhin von der Ortsgruppe. Diese hatte sich daraufhin „verunglimpft“ gefühlt: „Dabei wurde eine Kommunikation mit uns gar nicht erst versucht, es wurde über die Presse verlautbar, wir seien eben ein Problem und man müsse da ‚Aufklärungsarbeit‘ leisten“, heißt es in der Pressemitteilung aus Bremen.

Interne Debatte über „Apartheid“-Vorwurf

Des Weiteren unterstützte die Ortsgruppe kurz darauf einen Tweet der Fridays for Future International, in dem Israel als Apartheidstaat bezeichnet und zur Intifada ausgerufen wurde. Der Begriff „Apartheid“ ist in Bezug auf Palästina und Israel stark umstritten. Die Stiftung Wissenschaft und Politik merkt etwa an, dass bei dem Apartheid-Vorwurf, wie er auch von Amnesty International geäußert wird, „Kon­flikt­dynamiken weitgehend ausgeblendet“ werden.

Die Bremer Gruppe argumentiert hingegen: „International ist es grundsätzlich so, dass Fridays for Future sich als antikoloniale Gruppe auch zur Solidarität mit den Palästinenser*innen als kolonialisierte Gruppe bekennt. Die deutsche Sektion weigerte sich jedoch nicht nur daran teilzunehmen, sie distanzierte sich sogar aktiv davon und das ohne jegliche Absprache mit den Ortsgruppen.“ Die Positionierung der Bremer Ortsgruppe löste schließlich interne Debatten über antisemitische Äußerungen aus, woraufhin die Aktivistinnen und Aktivisten aus Bremen weitestgehend isoliert wurden.

Neue Ortsgruppe in Bremen bereits in Planung

Die Aktivistinnen und Aktivisten in der Hansestadt wollen sich weiter für das Klima einsetzen. „Wir werden nun nach Möglichkeiten suchen, die unserer Ansicht nach nötigen Maßnahmen in die Öffentlichkeit zu tragen“, teilte die Gruppe mit. „Einige von uns schließen sich vielleicht anderen Klimagruppen an, die aus ihrer Sicht besser und mit anderen Aktionsformen arbeiten.“

Für Fridays for Future könnte es trotzdem eine Zukunft in Bremen geben. Nach Angaben der Bremer Aktivisten gibt es bereits Bestrebungen, eine neue Ortsgruppe zu gründen. Auch Fridays for Future Niedersachsen kündigte Pläne für eine neue Gruppe in Bremen an.

RND/al/dpa/epd