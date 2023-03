﻿Flug nach Leipzig geplant: warum die Rettung der Antonow An-225 scheiterte

Die Antonow An-225, das größte Frachtflugzeug der Welt, sollte am 25. Februar 2022 nach Leipzig/Halle in Sicherheit gebracht werden. Doch dazu kam es nicht – das Flugzeug wurde unmittelbar nach Kriegsbeginn in Hostomel bei Kiew zerstört. Der ukrainische Geheimdienst macht nun Details öffentlich.

Ein ukrainischer Soldat steht vor der zerstörten An-225 in Hostomel. Russische und ukrainische Truppen hatten sich auf dem Flughafengelände schwere Gefechte geliefert.

Leipzig. Als Dmytro Antonov vor einem Jahr durch die Hangars des Flughafens Hostomel nördlich von Kiew geht, da sieht er sie von Weitem unter einem Stahlgerüst, die „Mrija“, doch viel übrig ist von ihr nicht. „Mrija“, so wird die Antonow An-225 in der Ukraine zumeist genannt, war das größte Frachtflugzeug der Welt. Und ihr damaliger Pilot Dmytro Antonov, der seinen Nachnamen zufällig tragen soll, ist an diesem Tag mit einer Kamera auf dem Flugplatzgelände unterwegs, filmt Trümmerteile; zeigt einen Flughafenparkplatz, auf dem sein Auto gestanden haben soll. „Mein Auto ist nicht hier, ich weiß nicht einmal, wo es ist“, sagt der Pilot.

Als Antonov, der mit dem einst größten Frachtflugzeug der Welt oft in Leipzig zu Gast war, über den Flugplatz geht, sind die russischen Truppen wieder weg. Sie haben sich zurückgezogen. Was bleibt, sind die Verheerungen des Angriffs. Und die „Mrija“, auf Deutsch „Traum“, mittendrin.

Die Antonow An-225 auf dem Flughafen Leipzig/Halle – im Hintergrund die Skyline der Stadt Leipzig: Über 30-mal ist das größte Frachtflugzeug der Welt in Leipzig gelandet. © Quelle: Michael Strohmeyer (Archiv)

Die Antonow An-225 sollte nach Leipzig/Halle gebracht werden

Heute, über ein Jahr später, deutet alles darauf hin: Zur Zerstörung hätte es nicht kommen müssen. Denn die Antonow An-225 sollte nach Leipzig/Halle geflogen und so gerettet werden. Wie nun der Flughafen gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ bestätigte, sollte die Riesenmaschine mitsamt anderer Flugzeuge am 25. Februar nach Schkeuditz verlegt werden. Bereits am 21. Februar 2022 habe dieser Plan festgestanden, verlautete vonseiten des Airports. Schon vorher soll es dazu Gespräche gegeben haben. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Zur Rettung kam es dann bekanntlich nicht. Warum die An-225 zerstört wurde und Leipzig somit nicht mehr erblickte – dazu gibt es inzwischen Untersuchungsergebnisse des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU.

Antonow-Funktionäre sollen für Zerstörung verantwortlich sein

Demnach sollen führende Antonow-Beamte den Soldaten der ukrainischen Nationalgarde nicht gestattet haben, das Gelände des Flughafens Hostomel am Vorabend der Invasion zu betreten, um Vorbereitungen für dessen Verteidigung zu treffen. Diese „kriminellen Handlungen“, so der SBU, hätten nicht nur zur vorübergehenden Besetzung des Flughafens geführt, sondern auch zur Zerstörung des Flugzeugs An-225.

„Wir führen eine objektive Untersuchung dieses Falls durch. Diejenigen, die dem Feind tatsächlich geholfen haben, eines der Symbole der Ukraine zu zerstören, müssen bestraft werden“, erklärte Vasyl Malyuk, Leiter des Geheimdienstes. „Unser Staat wird auf jeden Fall ein neues Flugzeug bauen, denn die ‚Mrija‘ kann, wie die Ukraine, nicht zerstört werden.“

Antonow-Kapitän: Flugzeug hätte nach Leipzig gerettet werden können

In diesem Zusammenhang verkündete der Geheimdienst auch die Verhaftung zweier leitender Funktionäre. Wie ukrainische Medien, darunter der „Kyiv Independent“, berichten, handelt es sich um den ehemaligen Chef des Staatsunternehmens Antonow, Serhiy Bychkov, sowie den Chef der Luftsicherheit. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen nach Angaben des Geheimdienstes 15 Jahre Haft. Ukrainischen Berichten zufolge soll das russische Militär auf dem Flugplatz klare Anweisungen erhalten haben, welches Flugzeug zerstört werden sollte. Demnach seien die funktionstüchtigen Maschinen absichtlich unter Beschuss genommen worden.

Die Trümmer der Antonow An-225 „Mriya“, des größten Frachtflugzeugs der Welt, steht in einem zerstörten Hangar. © Quelle: dpa

Der ehemalige Antonow-Kapitän Dmytro Antonov hatte bereits im März 2022 in einer Videobotschaft erklärt, dass das Flugzeug hätte gerettet werden können. Schon am 26. Januar habe der Flughafen Leipzig/Halle seinen Stellplatz für die Flotte angeboten, sagte er.

Seinen Worten nach habe sich das Topmanagement des Unternehmens zwei Wochen vor dem Krieg nach Leipzig beziehungsweise Schkeuditz abgesetzt – und zwar in das Büro des Unternehmens Antonov Logistics Salis. Die Führung habe aber keine Entscheidung zur Evakuierung der Maschinen nach Leipzig getroffen. Dabei hätten die Flugzeuge „jeden Moment“ vom Flughafen Hostomel abheben können. Antonov Salis führt laut Handelsregister unter anderem Logistikdienstleistungen für die Nato durch. Auf eine Anfrage reagierte das Unternehmen mit Sitz in Schkeuditz nicht.

Das Frachtflugzeug soll wiederaufgebaut werden

Das Ende des „Traumes“ soll die Zerstörung der An-225 indes nicht bedeuten. Das Flugzeug soll wieder aufgebaut werden, verkündete im November auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, bei einem Besuch am Flughafen Leipzig/Halle. Wie es auf dem Flughafen damals auch von Antonow-Vertretern hieß, sollen dazu einige Bestandselemente eines ursprünglich geplanten zweiten Exemplars der An-225 verwendet werden. Dieses wurde aber nie vollendet.

Dass der Botschafter, seinerzeit erst zwei Wochen im Amt, mit der Ankündigung nach Leipzig kam, ist kein Zufall: Das Frachtflugzeug landete über 30-mal in Leipzig – stets begleitet von großer Aufmerksamkeit. Inzwischen soll Antonow seine Basis auf Mitteldeutschlands größten Airport verlegt haben.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.