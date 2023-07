Anwalt im „Badewannen-Mord“-Prozess: „Die Jahre gibt ihm niemand wieder“

München/Ingolstadt. Manfred Genditzki gönnt sich nach dem Urteil, auf das er so lange gewartet hat, in einem Münchner Wirtshaus ein Bier. Dort trifft er sich mit Unterstützern, Journalisten, Freunden und Angehörigen. Er stößt an, man umarmt ihn, klopft ihm auf die Schulter.

13 Jahre lang hatte Manfred Genditzki wegen Mordes an einer Seniorin im Gefängnis gesessen. Er beteuerte stets seine Unschuld, kämpfte trotz zahlreicher Rückschläge weiter für seine Freiheit. Am 7. Juli konnte er endlich aufatmen: Der Landgericht München I sprach den heute 63-Jährigen frei.

Manfred Genditzki (links) sitzt mit seiner Frau Maria (rechts), Angehörigen, Bekannten und seinem Anwalt Klaus Wittmann (4.v.r.) und seiner Anwältin Regina Rick (3.v.r) nach der Urteilsverkündung in einem Münchner Wirtshaus beisammen. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Genditzki, der in der Wohnanlage der toten Seniorin als Hausmeister tätig war, war 2010 vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach damaliger Überzeugung des Schwurgerichts hatte er die 87-jährige Frau im Oktober 2008 in deren Wohnung im oberbayerischen Rottach-Egern nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Nach Ansicht des Gerichts reichten Indizien zur Verurteilung aus.

Was man sich kaum vorstellen mag, ist für Genditzki nach dem Urteil Realität geworden. Seine beiden jüngeren seiner insgesamt drei Kinder, die beim Freispruch im Zuschauerraum weinten, konnte er nicht aufwachsen sehen – die Beerdigung seiner Mutter fand ohne ihn statt. Erst im August 2022 wurde das Wiederaufnahmeverfahren zugelassen, Genditzkis Haftbefehl wurde aufgehoben und er kam frei.

Dass er nach dem Freispruch nun endlich wieder in ein normales Leben zurückkehren kann, bringt Genditzki dennoch nicht zum Jubeln, wie sein Rechtsanwalt Klaus Wittmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erzählt. Wittmann unterstützte Genditzkis Anwältin Regina Rick, die zehn Jahre lang für dessen Freispruch gekämpft hat, ab der ersten mündlichen Verhandlung im Wiederaufnahmeverfahren. Warum der Jurist den Fall Genditzki nicht nur für einen Justizskandal, sondern vor allem für einen Polizeiskandal hält, erklärt er im RND-Interview.

Herr Genditzki wurde schon im August letzten Jahres aus der Haft entlassen: Aber wie hat er nun seine ersten Tage als freigesprochener Mann verbracht?

Nach dem Freispruch am Freitag hat Herr Genditzki am Wochenende frei gehabt, am Montag hat er aber bereits wieder gearbeitet. Das gibt ihm eine Struktur. Er strebt seit der Entlassung aus der Haft Normalität an. Er hat sich für die Hauptverhandlung Urlaub angespart und genommen. Es ist ihm wichtig, zu arbeiten und einen Ablauf zu haben. Es ist schwierig, nach einer so langen Haftzeit draußen ein normales Leben zu führen.

Was macht das mit einem Menschen, wenn er für eine so lange Zeit unschuldig hinter Gittern gesessen hat und für seine Freiheit so sehr kämpfen musste?

Herr Genditzki hat immer daran geglaubt, dass es sich irgendwann einmal herausstellen muss, dass er unschuldig ist. Er hat sehr an sich selbst geglaubt. Aber natürlich beeinträchtigt diese Isolation von der Außenwelt einen Menschen. Er hat versucht, seine Familie zu schützen und hat deshalb nicht häufig Besuch gehabt. Er hat vieles mit sich selbst ausgemacht. Das ist eine sehr schlimme Erfahrung, die Herr Gendetzki gemacht hat. Darunter leidet er sicherlich noch.

Wie groß war die Freude nach dem Freispruch?

Für uns alle war es eine große Erleichterung, das endlich geschafft zu haben. Es hatte sich ja schon abgezeichnet, spätestens nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Freispruch. Aber natürlich ist es schön, das nochmal zu hören, auch in der Art und Weise, wie die Vorsitzende Richterin den Freispruch begründet hat. Sie hat deutliche Worte gefunden.

Vorsitzende Richterin: „Wie es in Ihnen aussieht, kann man nur erahnen“ „Es tut uns wirklich aufrichtig leid“, sagte die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl, die sichtlich ergriffen ist bei der Urteilsbegründung und am Schluss sogar mit den Tränen zu kämpfen schien. Es tue dem Gericht leid, „dass Sie mitten aus Ihrem normalen Leben gerissen wurden.“ Es sei ein steiniger Weg für Genditzki gewesen, den er mit bewundernswerter Geduld gegangen sei. „Wie es in Ihnen aussieht, kann man nur erahnen.“ Er sei „aus tatsächlichen Gründen wegen erwiesener Unschuld freizusprechen.“

Und wie war es für Herrn Genditzki?

Ich glaube, für Herrn Genditzki war es ein Befreiungsschlag. Aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit der Justiz in der Vergangenheit war er bis zuletzt skeptisch. Für ihn war es eine riesige Erleichterung, wobei er auch gesagt hat, dass der Freispruch kein Grund zum Jubeln ist. Die Jahre sind weg, die gibt ihm niemand wieder – kein Freispruch und auch keine Entschädigung.

Rechtsanwältin Regina Rick (links) hatte im Gerichtssaal Grund zur Freude - ihre jahrelange Arbeit wurde belohnt. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

Frau Rick war zehn Jahre lang an Herrn Genditzkis Seite. Wie belastend ist ein solches Mandat?

Frau Rick war sehr engagiert, auch in ihrer Freizeit. Das war alles nicht so einfach und hat ihr viel Energie und Zeit gekostet. In diesen langen Passagen, in denen man nicht gewusst hat, wird das noch was oder nicht, war es wirklich bemerkenswert, was sie geleistet hat.

Rechtanwältin Rick spricht von „jahrelangem Marathon“ Rechtsanwältin Regina Rick sagte der Mediengruppe Münchner Merkur/tz vor der Urteilsverkündung, dass sie „erschöpft“ sei. „Dieser Fall war ein jahrelanger Marathon für mich.“ Sie habe „vom ersten Moment an seine Unschuld geglaubt. Das ging ja damals schon aus den Akten hervor“. „Man verliert schon ein wenig die professionelle Distanz. Wenn ich nach über 20 Jahren Strafverteidigung noch ein Herz hätte, würde es manchmal brechen“, sagte die Juristin. „Was dieser Mann durchgemacht hat, tut mir leid.“

Kritiker halten die Entschädigung von knapp 370.000 Euro für die rund 13 Jahre Haft für zu gering – Sie auch?

Es sind die alte Fragen, die sich immer bei einer Haftentschädigung stellen: Was ist ein Leben wert und was ist ein Tag in Freiheit wert? Vor nicht allzu langer Zeit waren es 25 Euro pro Hafttag, das war lächerlich wenig, jetzt sind es 75 Euro. Da kann man sicher auch noch diskutieren. Kost und Logis werden noch abgezogen und um Rentenversicherungsbeiträge wird auch noch gefeilscht. Dazu kommen möglicherweise, im Fall Genditzki sehr wahrscheinlich, Ansprüche auf Schadenersatz. Großzügig zeigt sich der Staat also insgesamt nicht, wenn er jemanden zu Unrecht einsperrt – und eingesperrt wird oft relativ schnell.

Herr Genditzki ist damals aufgrund von Indizien verurteilt worden: Würden Sie den Fall als Justizskandal bezeichnen?

Der Fall Genditzki ist ein glasklarer Justizskandal. Nicht nur das, sondern vor allem auch ein Polizeiskandal. Denn es gab überhaupt keinen Verdacht gegen Herrn Genditzki. Weder die Erstzugriffsbeamten vom Kriminaldauerdienst noch die Obduktion haben irgendeinen Verdacht auf eine Straftat nahegelegt. Die zuständige Ermittlungsbeamtin hat ihn verdächtigt und mit dem Sachverständigen der Rechtsmedizin Kontakt aufgenommen, der offensichtlich unter dem Einfluss der Polizistin bestätigt hat, dass es kein Sturz war.

Dann verschwinden auch noch Teile der Polizeiakten, die erst in letzter Minute herausgegeben wurden – unter anderem seine Handyverbindungsdaten, die trotz vielfacher Versuche von Frau Rick, sie zu bekommen, nicht herausgegeben wurden. Diese Daten konnten Herrn Genditzki schließlich entlasten. Die ganze Konstruktion, die damals aufgebaut wurde, wäre alleine dadurch schon angezweifelt worden. Das muss unbedingt Konsequenzen haben. Jemanden mit solch fadenscheinigen Anhaltspunkten so lange ins Gefängnis zu stecken, ist ein Skandal.

Nach Freispruch: Richterin kritisiert Justiz Nach dem Freispruch von Manfred Genditzki kritisierte Richterin Elisabeth Ehrl die Ermittlungs- und Justizbehörden scharf. Sie sprach von einer „Kumulation von Fehlleistungen“, die dazu geführt hätten, dass Genditzki zweimal verurteilt wurde für ein Verbrechen, das es nach heutiger Auffassung des Gerichts nie gegeben hat. Ihr erscheine es so, als sei bei den Ermittlungen „manches sehr einseitig verarbeitet und zu Lasten von Herr Genditzki“ gewertet worden. Es sei festzustellen, „dass Kontrollmechanismen hier nicht funktioniert haben“, sagte die Richterin.

Glauben Sie, dass der Fall nachhaltig etwas in der deutschen Justiz verändern kann?

Wir brauchen endlich die Hauptverhandlungsprotokollierung, derzeit besteht die absurde Situation, dass zwar jeder Fahrraddiebstahl beim Amtsgericht wörtlich protokolliert wird, bei dem Landgericht jedoch keinerlei Aufzeichnungen über das tatsächliche Geschehen stattfinden und auch keinerlei Überprüfung des Urteils in tatsächlicher Hinsicht. Die Revision beschäftigt sich ausschließlich mit Rechtsfragen.

Außerdem ist eine effektive Kontrolle der Polizeiarbeit erforderlich. Es kann nicht sein, dass die Polizei Aktenteile versteckt und nicht herausgibt. Es muss geregelt werden, dass alles, was die Polizei hat, auch in die Gerichtsakten kommt und der Verteidigung zugänglich ist. Im Todesfall Rudolf Rupp war es auch schon so, dass auf einmal Aktenteile verschwunden waren und erst im Rahmen des Wiederaufnahmeverfahrens herausgegeben wurden, die für die Familie auch entlastend gewesen wären. Das kommt leider immer wieder vor, die Polizei muss besser kontrolliert werden.