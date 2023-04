﻿Alkohol gilt nicht als Erfrischungsgetränk: Fluggäste müssen Aperol Spritz selber bezahlen

Hannover. Weil Aperol Spritz ein Mix-Drink mit Alkohol ist, gilt es nicht als Erfrischungsgetränk, so das Amtsgericht Hannover. Zumindest nicht in der Luftfahrt. Geklagt hatten Passagiere, die nach einer Verspätung durch eine Umbuchung die Kosten für „Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit“ (so die offizielle Formulierung der Fluggastrechteverordnung) erstattet haben wollten. Das Amtsgericht Hannover wies die Klage ab.

In dem Streitfall hatten die Kläger einen Hinflug von Hannover über London nach Miami sowie einen Rückflug über New York und London nach Hannover gebucht. Der Hinflug erreichte den Zielort mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden. Der Rückflug wurde annulliert und die Passagiere mussten ersatzweise über Madrid nach Hamburg fliegen, von dort ging es mit der Bahn nach Hannover. Verspätung: mehr als viereinhalb Stunden.

Verpflegungskosten in Höhe von 108 Euro

Neben Ausgleichs-, Entschädigungs- und Schadenersatzansprüchen wollten die Kläger auch die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei den Zwischenaufenthalten in Madrid (20 Euro) und London (88 Euro) durchsetzen.

Soweit alles kein Thema. Allerdings standen in London zwei Gläser Aperol Spritz für 15 englische Pfund (umgerechnet 17,67 Euro) auf der Rechnung. Für das Amtsgericht stellte sich nun die Frage, ob Alkohol als Erfrischungsgetränk gilt. In seinem Urteil stellte das Gericht am Ende klar: „Der Wortlaut „Erfrischung“ verbietet es nach Auffassung des angerufenen Gerichts, alkoholische Getränke, deren Wirkung im Regelfall gegenteilig sein dürfte, hierunter zu subsumieren.“

Zwei Bier auf der Rechnung spielten keine Rolle

Allerdings hatten die Kläger auch zwei Bier auf der Rechnung. Dazu schrieb das Amtsgericht: „Ob es sich bei dem weiter auf dem zur Bezifferung des Verpflegungsanspruchs vorgelegten Kassenzettel aufgeführten „2 Camden Hells“ ebenfalls um alkoholische Getränke handelt, hat das Gericht nicht zu prüfen, nachdem dies von den Parteien in dieser Form jedenfalls nicht vorgetragen worden ist. Soweit es sich ggf. um sog. „Craft-Beer“ handeln könnte, wäre ja auch denkbar, dass es sich um alkoholfreies Bier handelt, was nach Auffassung des Gerichts sehr wohl als „Erfrischung“ durchginge.“

Den eingeklagten Verpflegungskosten (insgesamt 108 Euro) sind laut Amtsgericht also 15 Pfund für den Aperol Spitz abzuziehen. Die Klage wurde somit abgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dieser Text erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung