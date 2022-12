„Der Albtraum für jeden Aquarienbauer“

In Berlin platzte am Freitagmorgen der 16 Meter hohe Aquadom. Erste Erkenntnisse deuten auf Materialermüdung als Ursache hin. Ein Experte erklärt im RND-Gespräch die größten Herausforderungen beim Aquarienbau - und begründet, warum Konstruktionen wie der Aquadom gefährdeter als andere sind.

Der Aquadom in Berlin war mit einer Höhe von 16 Metern das größte freistehende Aquarium der Welt. Nun ist die mit 1000 Kubikmetern Wasser gefüllte Konstruktion geplatzt. Aktuell gibt es laut Polizei keine Indizien für Fremdeinwirkung. Das Platzen des Berliner Großaquariums Aquadom ist nach ersten Erkenntnissen wohl auf eine Materialermüdung zurückzuführen. „Die Ermittlungen zur Ursache sind natürlich noch nicht abgeschlossen, erste Anzeichen deuten jedoch auf eine Materialermüdung“, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andy Kusch, Betriebsleiter des Unternehmens „Diamantaquarien“, das unter anderem Großaquarien für den Zoo in Münster oder Osnabrück baute, kennt die Herausforderungen solcher großen Aquarien und nennt den Aquadom im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zudem eine „sehr ungewöhnliche Konstruktion“. Der Experte, der auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Aquarium-Branche zurückblickt, weiß, dass besonders die Größe beim Bau eine Herausforderung sein kann. „Je höher die Säule, desto höher der Druck“, erklärt er.

Experte: Zylindrische Aquarien wie der Aquadom besonders anfällig

Dazu komme das enorme Gewicht der Unterkonstruktion. So beginne jedes große Aquarium nicht am Boden, sondern stehe auf einer stabilen Konstruktion aus Beton und Stahl, die das Gewicht des Aquariums halten kann, erklärt Kusch. In herkömmlichen Zoo-Aquarien sei es sogar so, dass es eine Art Betonkäfig gebe, von dem das Aquarium fast vollständig umgeben sei. Lediglich das Schaufenster an einer Seite sei aus Glas oder Acryl. Im Fall eines zylindrischen Aquariums wie beim Aquadom gebe es diese mehrseitige Einfassung nicht und das Gewicht und der Druck lasteten nur auf dem Betonsockel, so Kusch. „Wenn sich dieser minimal bewegt unter diesem enormen Druck - da reichen schon zwei bis drei Millimeter aus - , kann das Ganze aus dem Gefüge geraten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Minimale aber verheerende Veränderung

Dass sich die Erde etwas absenke oder die Konstruktion sich von selbst bewege, könne über mehrere Jahre passieren, erklärt der Experte. Auch deswegen würden Aquarien dieser Größenordnung mindestens einmal täglich gewartet. Dennoch gebe es auch hier eine Problematik: „Solche Dinge passieren nicht immer weit im Voraus. Sowas kann auch schnell gehen“, sagt Kusch. Somit könne die minimale, aber verheerende Veränderung genau zwischen zwei Wartungsperioden fallen und die gesamte Konstruktion destabilisieren oder sogar zum Platzen bringen. „Das ist natürlich der Albtraum für jeden Aquarienbauer“, so Kusch.

Einen anderen kritischen Punkt, den Kusch aus seiner Arbeit kennt, ist die Materialermüdung – vor allem von Acrylglas. Obwohl der Aquadom mit fast 20 Jahren kein altes Aquarium ist, sei das natürlich immer eine Möglichkeit. Von dieser Materialermüdung sei etwa Acrylglas im Gegensatz zu Glas öfter betroffen, da es weniger strapazierfähig sei. Da Acrylglas aber leichter sei, werde es bei hohen Aquarien eher verwendet, um das allgemeine Gewicht zu verringern, so der Experte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) gehe es nun zunächst darum, die Schäden zu erfassen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. So müssten Gebäude und Verkehrswege geprüft werden. „Mit Blick auf die schiere Kraft, die gewirkt hat, und die Temperaturen, fürchte ich leider das Schlimmste was die Tiere betrifft.“

Die Senatorin bedankte sich bei Polizei und Feuerwehr für ihren Einsatz. Beide sind seit dem frühen Morgen nach eigenen Angaben mit jeweils etwa 100 Leuten im Einsatz. Spranger wünschte den Verletzten eine „schnelle Erholung“. Nach Polizeiangaben wurden zwei Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Mit dpa