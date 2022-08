Schwere Explosion in Einkaufszentrum in Armenien - ein Toter, viele Verletzte

In Armenien hat es eine schwere Explosion in einem Einkaufzentrum gegeben. Nach bisherigen Angaben wurde mindestens ein Mensch getötet, 57 weitere wurden verletzt. Vermutlich war ein Lager mit Feuerwerkskörpern in die Luft geflogen.