Arnold Schwarzenegger beseitigt Schlagloch – das gar keines war

Ein Schlagloch in seiner Nachbarschaft nervte Arnold Schwarzenegger so sehr, dass er es kurzerhand eigenhändig flickte. Doch die Stadt meldet sich kurz drauf mit einer Klarstellung.

Nach dem öffentlichkeitswirksamen Einsatz von Arnold Schwarzenegger gegen ein angebliches Riesenschlagloch in seinem Wohnviertel in Los Angeles sieht sich die Stadt zu einer Klarstellung bemüßigt. Es habe sich gar nicht um ein Schlagloch gehandelt, sondern um einen Graben, der eigens für Wartungsarbeiten ausgehoben worden sei, hieß es in einer Mitteilung der Behörde für öffentliche Bauvorhaben. Das Versorgungsunternehmen Socal Gas habe den Wartungsgraben vorläufig mit Asphalt verkleidet, der später durch eine dauerhafte Oberfläche ersetzt werden solle.

Nachbarschaft dankbar über vermeintlichen Heldeneinsatz

Nach monatelangem Starkregen gleichen viele Straßen in der Region einem Schweizer Käse. Da traf Schwarzenegger offenbar einen Nerv, als er kürzlich ein Video twitterte, das ihn und Helfer beim Ausbessern einer Mulde zeigte. Nachdem das ganze Viertel von dem riesigen Schlagloch genervt gewesen sei, das seit Wochen Autos und Fahrräder beschädige, seien er und sein Team aktiv geworden und hätten es beseitigt, sagte er. „Ich sage immer: Lasst uns nicht klagen, lasst uns etwas dagegen tun. Bitte schön!“

Eine Nachbarin rief ihm durchs geöffnete Autofenster einen Dank zu. „Man muss es selbst machen“, antwortete Schwarzenegger in Arbeitsschuhen, Lederjacke und Sonnenbrille, die an seine Rolle im Film „Terminator“ erinnerten. „Seit drei Wochen habe ich darauf gewartet, dass dieses Loch gefüllt wird.“

„Teamwork. Habe gerne dabei geholfen, das zu beschleunigen“

Die Stadt Los Angeles ergänzte in der jüngsten Mitteilung, sie habe das Gasunternehmen über das Problem informiert. Es sei darum gebeten worden, darauf zu achten, den Asphalt zu pflegen, bis der feste Straßenbelag eingearbeitet sei. Der Betreiber Socal Gas erklärte daraufhin, eine Crew habe Ende Januar Ausbesserungsarbeiten an einem Pipelinesystem beendet, doch habe Regen die Asphaltierung verzögert, die normalerweise rund 30 Tage später erfolge.

Am Mittwoch – also einen Tag nach dem Einsatz des „Terminators“ – kehrte das Team von Socal Gas auf die betroffene Straße zurück und ebnete den von Schwarzenegger und Co. gefüllten Graben, um den Belag zu festigen. Am kommenden Dienstag sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. „Teamwork. Habe gerne dabei geholfen, das zu beschleunigen“, twitterte Schwarzenegger am Freitag. „Und danke an die Crew fürs Aufmotzen meiner Reparatur.“

