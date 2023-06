Arzt: Papst erholt sich gut von Bauch-OP

Organisierte Kriminalität

Einbruch in Berliner Tresorraum: 41-Jähriger verhaftet

19. November 2022 wurde in einen Tresorraum in Berlin eingebrochen. Die Täter entwischten damals mit einer Beute in Höhe von 14 Millionen Euro. Am Samstag ist nun ein weiterer Verdächtiger gefasst worden.