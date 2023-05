Deutscher stirbt nach Sprung aus Fenster von Polizeiwache in Athen

Athen. Ein 55 Jahre alter Deutscher hat sich beim Sprung aus einem Fenster im ersten Stock der zentralen Athener Polizeistation am Omonia-Platz tödliche Verletzungen zugezogen. Wie der staatliche griechische Rundfunk am Sonntag unter Berufung auf die Polizei weiter berichtete, war der Mann in der Nacht zum Sonntag stark alkoholisiert in Polizeigewahrsam genommen worden.

Die Polizeidirektion von Athen leitete eine Untersuchung ein, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Dabei soll festgestellt werden, wie es dem unter Obhut der Polizei stehenden Mann gelingen konnte, aus dem Fenster zu springen. Unklar war zunächst, aus welchem Grund der Deutsche in Griechenland war und woher genau er stammt.

RND/dpa