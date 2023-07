﻿Rekordhitze: Gesetze allein reichen nicht

Würde man bei den Buchmachern auf Temperaturrekorde wetten können, dürften die Quoten für den Sommer 2023 ziemlich mau sein. Die globale Klimaerwärmung verbindet sich mit dem diesjährigen El‑Niño-Phänomen zu einer außer Kontrolle geratenen Wettermaschine mit eingebauter Hitzegarantie. Der Montag vergangener Woche war der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen. Abgelöst wurde er am Dienstag durch den neuen heißesten Tag der Geschichte. Der Rekord hielt bis Donnerstag, als das Welt(fieber)thermometer bei 17,23 Grad stehen blieb. Im Schnitt. In einigen Regionen – der US‑Süden, Mexiko, China, Nordafrika, der Mittelmeerraum – kletterten die Temperaturen auf annähernd 50 Grad Celsius.

Eine Rekordwoche liegt hinter der Menschheit. Und es sollte niemanden verwundern, wenn auch dieser Rekord in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal abgeräumt wird. Das, was gerade auf der Erde passiert, scheint alles Dagewesene in den Schatten zu stellen. Und ja, selbst in diesem Schatten ist es zu heiß, zu trocken sowieso, wenn nicht gerade wieder ein Unwetter hereinbricht, das Sturzfluten und tennisballgroße Hagelkörner bringt. Wer jetzt noch an der Klimakrise zweifelt, dem ist kaum zu helfen. Um dem Menschen im Allgemeinen ist beim Erhalt seiner Lebensbedingungen offenbar nur noch mit der Bekämpfung der Folgen zu helfen, umkehren lässt sich dieser Prozess nicht mehr.

Dass sich das Bundeskabinett an diesem Donnerstag mit einem Gesetz zur Klimaanpassung befassen will, ist nicht nur richtig, es ist überfällig. Eine auf dem Klimawandel ausgerichtete Stadtplanung, mehr Raum für Bäume, Flächenentsiegelung – notwendige Schritte, die schon längst hätten gegangen werden müssen. Dass sich am Donnerstagmorgen Aktivisten der Letzten Generation auf den Landebahnen der Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf festklebten, den Flugverkehr lahmlegten, ruft aber einmal mehr ins Gedächtnis, dass es mit Gesetzen und Hitzeschutzplänen nicht getan ist.

Der Klimawandel berührt auch soziale Fragen, er erzwingt eine Gerechtigkeitsdebatte, der sich der demokratische Diskurs stellen muss. Der Diskussionsbeitrag der Klimaaktivisten bleibt dabei aber leider kontraproduktiv. Festkleben ist keine Meinung, die weiterhilft, sondern eine, die den Großteil der Bürgerinnen und Bürger nur noch nervt. Aufeinander zugehen, in Gesprächsformaten zu Lösungen kommen, das sagt sich so leicht, aber das braucht es jetzt. Es ist wichtig. Ein Blick aufs Thermometer der Welt genügt, um zu dieser Einsicht zu kommen.