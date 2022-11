Mann stürzt in Augsburg von Rathausdach

Am Samstagmittag kam es in Augsburg zu einem tragischen Vorfall: Ein Mann kletterte auf das Dach des Rathauses und stürzte wenig später in die Tiefe. Laut Polizei war der Mann sofort tot. Die Augsburger Engelesspiele wurden abgesagt, der Christkindlesmarkt war jedoch weiterhin geöffnet.

Augsburg. Am Samstagmittag kam es in der Innenstadt von Augsburg zu einem tragischen Vorfall. Wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtet, ist ein Mann an der Rückseite des Rathauses ohne jegliche Sicherung auf dessen Dach geklettert und wenig später in die Tiefe gestürzt. Laut der Augsburger Polizei war der Mann sofort tot. Andere Personen wurden demnach nicht verletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, ebenso Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Der Bereich vor dem Rathaus wurde gesperrt und der Trambahnverkehr zeitweise eingestellt – nicht davon betroffen war jedoch der Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz.

Die Sperrungen wurden laut Polizei am Nachmittag nach und nach wieder aufgehoben. Der Christkindlesmarkt war nicht unterbrochen worden, er soll noch bis 21.30 Uhr am Samstagabend geöffnet bleiben. Das für 18 Uhr geplante Engelesspiel auf dem Rathausplatz wurde hingegen abgesagt.

„Die adventliche Stimmung in Augsburg ist heute durch ein schreckliches Ereignis jäh unterbrochen worden“, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber in einer Mitteilung. „Wir sind alle sehr erschüttert über diese Tragödie.“

Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Christkindlesmarkt befanden und möglicherweise Augenzeugen waren, wurden von speziell ausgebildeten Einsatzkräften betreut.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern. Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (evangelisch); (0800) 111 0 222 (römisch-katholisch); (0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche); E‑Mail unter www.telefonseelsorge.de.

