﻿Ausbildung bei der Polizei: So hart ist das Auswahlverfahren wirklich

Gefährliche Flucht in die EU Gefährliche Flucht in die EU

Deutsches Schiff rettet mehr als 30 Migranten im Mittelmeer

Viele Migranten, die über das Mittelmeer in die EU gelangen wollen, geraten dabei in Seenot. Verschiedene Organisationen sind in den Regionen unterwegs, um die Menschen zu retten – so zum Beispiel das deutsche Schiff „Louise Michel“.