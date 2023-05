﻿„Es geht ihm aber auch um die Ehre“: Ausgewiesener Igor K. wendet sich ans Bundesverfassungsgericht

Hannover. Vor mehr als drei Jahren wird Igor K. mit schweren Schussverletzungen in der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt – unter massivem Polizeiaufgebot. Weil er unter anderem Verbindungen zu einem montenegrinischen Clan haben soll, weist ihn die Stadt Hannover aus und entscheidet: Igor K. darf fünf Jahre lang nicht nach Deutschland und auch nicht in den übrigen Schengenraum einreisen. Das bestätigten auch die Gerichte. Nun wendet sich Igor K. an das Bundesverfassungsgericht.

28. Januar 2020, die kleine Ortschaft Balijače in Podgorica, der montenegrinischen Hauptstadt. Vidoje S. und Dragisa B. (die Schreibweise der Namen ist aus der Übersetzung der Anklageschrift übernommen) folgen in einem gestohlenen Golf V einem Mercedes. Als sie den Wagen überholen, eröffnet eine weitere Person vom Rücksitz des Golfs das Feuer. Mindestens 28 Schüsse werden aus einem automatischen Gewehr abgefeuert. Igor K. wird unter anderem an Brust und Bauch getroffen, seine Rippen brechen.

Patient wird in der MHH von Großaufgebot geschützt

So wird der Anschlag auf Igor K. in der Anklageschrift aus Montenegro für die Beschuldigten S. und B. von August 2020 beschrieben. Wenige Tage nach dem Angriff, am Freitag, 7. Februar 2020, landet Igor K. mit einem Ambulanzflugzeug am Flughafen Hannover-Langenhagen. Seine lebensgefährlichen Verletzungen sollen die Spezialisten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) behandeln. Seit seiner Ankunft wird Igor K. von Einsatzkräften geschützt. Das bleibt nicht unbemerkt. Schnell steht die Frage im Raum: Wird da ein Mafiaboss im Krankenhaus behandelt und mit einem Großaufgebot geschützt, finanziert von Steuergeldern?

Die Behandlung von Igor K. wird zu einem Skandal in der Landeshauptstadt. Die Stadt Hannover weist ihn etwa zwei Wochen später aus und verbietet ihm, in den folgenden fünf Jahren wieder einzureisen. Gegen die Entscheidung der Stadt wehrt sich der Montenegriner vor Gericht. Bislang ohne Erfolg. Nun hat sein Anwalt Fritz Willig nach eigenen Angaben eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das Ziel: Igor K. soll wieder in den Schengenraum und damit auch nach Deutschland einreisen dürfen.

Alles nur eine Verwechslung?

Seiner Ansicht nach haben die deutschen Behörden schlicht den falschen Igor K. im Visier. Alles also nur eine Verwechslung? Davon geht das Verwaltungsgericht Hannover in seinem Urteil vom März 2022 nicht aus. Nach Ansicht des Gerichts ist es wahrscheinlich, dass Igor K. dem montenegrinischen Škaljari Clan angehört oder zumindest für ein Mitglied eines verfeindeten Clans gehalten wird.

Für das Gericht spielt die Durchführung der Tat – wie sie in der Anklageschrift beschrieben wird – eine wichtige Rolle. Nach Einschätzung der Ermittler in Montenegro soll es Hintermänner gegeben haben, Vidoje S. und Dragisa B. sollen also auf Befehl gehandelt haben. Später wird auch der ausgebrannte gestohlene Golf gefunden. Das alles sei „kennzeichnend für die Organisierte Kriminalität“.

Die Art und Weise der Durchführung des Mordanschlags selbst also begründet aus Sicht des Gerichts die Gefahr, dass sich der Clan-Krieg weiter nach Deutschland verlagert und so Menschen gefährdet. Grob gesagt: Selbst wenn Igor K. ein unbescholtener Bürger ist, durfte er aus Sicht des Gerichts ausgewiesen werden.

Gefährdungsanalyse der Polizei: Teile reichen dem Gericht aus

Anwalt Fritz Willig bemängelt aber auch: Das Verwaltungsgericht habe nicht ausreichend nachgeforscht. Wie auch die Stadt stützt sich das Gericht in seiner mehr als 30 Seiten umfassenden Entscheidung auf die Gefährdungsanalyse der Polizei. Darin werden – so das Gericht – auch zwei Medienberichte erwähnt, die Igor K. in Verbindung mit kriminellen Clans bringen. Was sonst noch darin steht? Das wird der Öffentlichkeit größtenteils verborgen bleiben. Die Inhalte unterliegen laut Gericht einer Sperrerklärung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport von August 2020. Dem Verwaltungsgericht jedenfalls genügen die übrigen Informationen.

Später wird das Oberverwaltungsgericht entscheiden: Das Verwaltungsgericht Hannover hat ausreichend nachgeforscht. Igor K. darf also nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten weiter nicht nach Deutschland kommen. Anfang 2025 könnte das Einreiseverbot ohnehin enden. Warum kämpft Igor K. also noch?

„Hier wird gegen Menschenrechte verstoßen, hier hat die Justiz geschlampt, hier haben die Behörden geschlampt“, findet sein Rechtsanwalt Willig. Nur in der MHH hätte sein Mandant mit mehreren Schussverletzungen behandelt werden können. Dabei seien Operationen zusammengezogen worden, kurz vor seiner Ausreise sei es zudem zu einem Eingriff gekommen, bei dem Igor K. viel Blut verloren habe. Doch auch weiterhin sei der von seinen Verletzungen schwer gezeichnete Igor K. im Zuge seiner Arbeit für ein Unternehmen, das Aluminiumtüren und -fenster produziert, auf Reisen in EU-Länder angewiesen. Der Anwalt fügt noch hinzu: „Es geht ihm aber auch um die Ehre.“