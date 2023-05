13-Jähriger stiehlt Auto – und verursacht tödlichen Unfall

Brisbane. Mit einem gestohlenen Auto soll ein 13-Jähriger in Australien einen schweren Unfall mit drei Toten verursacht haben. Der Junge selbst sei nur leicht am Fuß verletzt worden, berichtete der Sender ABC am Montag unter Berufung auf die Behörden. Er sei in Polizeigewahrsam und wegen gefährlichen Fahrverhaltens mit Todesfolge in drei Fällen angeklagt worden. Der Unfall hatte sich am späten Sonntagabend in Maryborough nördlich von Brisbane an der Ostküste ereignet.

Der Junge sei mit dem kurz zuvor gestohlenen Wagen von hinten auf ein anderes Auto aufgefahren, das danach auf die Gegenfahrbahn gekommen und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht sei, hieß es in den Medienberichten. Darin war von einem „Horror-Crash“ die Rede.

Junge war der Polizei bereits bekannt

Bei den Opfern handelt es sich um drei Frauen im Alter von 17, 29 und 52 Jahren. Eine 23-Jährige sei zudem mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden und kämpfe um ihr Leben, teilte die Polizei mit. Der junge Unfallverursacher sei der Polizei bereits bekannt gewesen, sagte ein Behördensprecher, ohne Details zu nennen. Er soll demnächst einem Richter vorgeführt werden.

Welche Strafe dem Jungen droht, wurde nicht bekannt. Jedoch gilt in Australien ein extrem hartes Jugendstrafrecht. Erst kürzlich musste ein 13-Jähriger ebenfalls im Bundesstaat Queensland 60 Tage in ein Jugendgefängnis, weil er einem Gleichaltrigen bei einem Streit einen Schlag versetzt hatte und ihm das Smartphone aus der Hand gerissen hatte. Während der Haft saß er lange Strecken in Einzelhaft.

RND/dpa