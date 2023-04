Klimaangst, also die Angst vor den Folgen des Klimawandels, trifft immer mehr Menschen. Doch bisher ist sie nicht offiziell als Krankheit oder psychische Störung anerkannt. In Australien trug die Klimaangst einer Aktivistin aber beispielsweise dazu bei, eine Gefängnisstrafe aufzuheben.

Einen Globus mit dem Eiffelturm zur Erinnerung an das Pariser Klimaschutzabkommen hat ein Mann mit zur Demo der Klimaschutzbewegung Fridays For Future an der Alten Oper in Frankfurt gebracht. (Symbolbild)

Die Klimaangst geht um: Was hat es mit dem Phänomen auf sich?

Wegweisendes Gerichtsurteil in Australien

Wegweisendes Gerichtsurteil in Australien

Sydney. 15 Monate sollte eine Aktivistin, die für 28 Minuten eine Spur der berühmten Hafenbrücke in Sydney blockierte, für ihr Vergehen ins Gefängnis. Das Urteil hatte im Dezember eine Diskussion in Australien ausgelöst. Die Aktivistin ging in Berufung und ein anderer Richter hob das Urteil vor Kurzem nun wieder auf. Bei der Entscheidung spielte unter anderem mit, dass die junge Frau mit Klimaangst diagnostiziert worden war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Letztere kommt laut Experten immer häufiger vor. Die zunehmend klimabedingten Ereignisse würden bei vielen eine Reihe an Emotionen auslösen, schrieben zwei Expertinnen, Fiona Charlson von der University of Queensland und Tara Crandon vom QIMR Berghofer Medical Research Institute, in einem Fachartikel für „The Conversation“. Viele würden sich „ängstlich, wütend und traurig über den Zustand des Planeten“ fühlen.

Klimaangst beschreibt dabei ein Gefühl von Panik, Sorge und Angst vor den Folgen und Unsicherheiten, die der Klimawandel mit sich bringt. Der Begriff wird manchmal synonym mit Ökoangst verwendet, was einige Gesundheitsexperten und Forscher als Angst vor umfassenderen ökologischen Problemen bezeichnen. Forscher vermuten, dass Klimaangst von unserer Umgebung geprägt sein kann. Zum Beispiel könnte sie von Berichten oder Filmen ausgelöst werden, die wir über den Klimawandel sehen, wie sich die Menschen um uns herum fühlen oder wie Gemeinden und Regierungen darauf reagieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein internationales Phänomen

„Untersuchungen zeigen, dass Klimaangst auf der ganzen Welt zu spüren ist, insbesondere bei jungen Menschen“, schrieben die australischen Forscherinnen in ihrer Abhandlung. Eine Nachricht, die die Angst bei vielen geschürt haben dürfte, ist die Veröffentlichung des sechsten Berichts des Weltklimarates, der im März vorgelegt wurde, und der eine „letzte Warnung“ vor der Klimakrise enthielt.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Laut der deutschen Krankenkasse AOK empfindet mehr als die Hälfte aller jungen Erwachsenen unter 25 Jahren Klimaangst. Die Krankenkasse zitiert in ihrem eigenen Bericht zum Thema Klimaangst eine Studie, die von sieben akademischen Einrichtungen aus zehn Ländern durchgeführt wurde. Demnach machen sich 59 Prozent der 16- bis 25-Jährigen große Sorgen über den Klimawandel. 75 Prozent sagten, dass die Zukunft beängstigend sei und vier von zehn jungen Menschen gaben sogar an, dass sie aufgrund der Klimakrise unsicher seien, ob sie selbst einmal Kinder bekommen sollten.

Keine offizielle Krankheit

Klimaangst ist bisher jedoch nicht offiziell als Krankheit oder psychische Störung anerkannt und die australischen Forscherinnen sind auch dagegen, dies zu propagieren. „Wir wissen, dass Angst eine eingebaute natürliche Reaktion ist, wenn wir uns in Gefahr fühlen“, schrieben sie. „Solche Gefühle veranlassen uns, uns auf Bedrohungen für unser Wohlbefinden und unsere Sicherheit vorzubereiten und diese zu reduzieren.“ Sprich: Eine gesunde Angst ist nötig, damit wir den Klimawandel auch ernst genug nehmen und gegen ihn vorgehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik an Letzter Generation: Fridays for Future fürchtet Spaltung Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future wirft den Aktivisten der Letzten Generation vor, mit ihren Protestaktionen die Gesellschaft zu spalten. © Quelle: dpa

Allerdings würden Untersuchungen zeigen, dass Klimaangst die Fähigkeit von Menschen beeinträchtigen könne, zu arbeiten oder zu lernen, sich zu konzentrieren, zu schlafen oder sogar Zeit mit Freunden und Familie zu genießen, erläuterten die Wissenschaftlerinnen.

Tipps gegen die Angst

Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, können verschiedene Aspekte helfen. Die australischen Forscherinnen empfehlen, Zeit in der Natur zu verbringen und Pausen einzulegen, um einem Burnout vorzubeugen. Dabei seien „kleine alltägliche Maßnahmen zur Selbstpflege“ wichtig. Helfen würden auch kleinere Aktionen, die dem Planeten helfen.

Die AOK empfiehlt, die Gefühle anzuerkennen. „Angst ist nichts Schlechtes, sondern kann eine ganz normale Empfindung sein“, schreiben die dortigen Gesundheitsexperten. Auch sie empfehlen, aktiv zu werden, denn die Erfahrung, wie viel man selbst bewirken könne, helfe gegen das Gefühl der Ohnmacht. Sich Unterstützung zu suchen, von professioneller Seite wie auch bei Freunden und Gleichgesinnten, kann Betroffenen laut der Experten ebenfalls helfen.