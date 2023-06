Mindestens zehn Tote bei Busunglück in Australien

Sydney. Bei einem Busunfall in der australischen Hunter-Region sind nach vorläufigen Angaben der Polizei zehn Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere wurden verletzt, als in der Nacht zu Montag der von einer Hochzeit kommende Bus in einem Kreisverkehr in dem Ort Greta in New South Wales verunglückte.

Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden. 18 Personen hätten den Unfall unverletzt überstanden.

Der 58-jährige Busfahrer sei unter Polizeibewachung in ein Krankenhaus zur obligatorischen Untersuchung gebracht worden, hieß es in der Polizeimitteilung weiter.

RND/AP