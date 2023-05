Sie hatte ein Messer: Australische Polizei setzt Elektroschocker bei 95-Jähriger ein

Canberra. Zwei australische Polizisten haben eine demente 95-Jährige mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und schwer verletzt. Während die Frau am Freitag im Staat New South Wales in kritischem Zustand im Krankenhaus lag, musste sich die Polizei kritischen Fragen zum Einsatz von Gewalt stellen. Der Fall werde intern untersucht, unter anderem mithilfe der Aufnahmen von Körperkameras der eingesetzten Beamten, sagte Polizeisprecher Peter Cotter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizisten seien am Mittwoch in ein Pflegeheim gerufen worden, weil die auf einen Rollator angewiesene Frau mit einem Steakmesser herumgelaufen sei, sagte Cotter. Sie hätten minutenlang mit ihr verhandelt und den Elektroschocker eingesetzt, weil sie im Flur auf sie zugekommen sei. Die schweren Verletzungen stammen laut Polizei daher, dass die Frau anschließend gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen sei.

Frau wog 43 Kilogramm

Cotter wollte kein Urteil darüber abgeben, ob das Vorgehen gegen die 1,57 Meter kleine und 43 Kilogramm schwere Clare Nowland angemessen war. Immerhin habe sie sich den Beamten genähert. „Fairerweise muss man aber sagen, dass sie sich langsam bewegte. Sie hatte eine Gehhilfe. Aber sie hatte ein Messer. Ich kann nicht weiter ausführen, was da wem durch den Kopf ging“, sagte Cotter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Präsidentin des australischen Behindertenverbandes, Nicole Lee, zeigte sich schockiert. „Entweder ist sie eine verdammt agile, fitte, schnelle und einschüchternde 95-jährige Frau, oder diese Polizisten haben ein sehr schlechtes Urteilsvermögen und müssen echt zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte sie.

Zumindest vor 15 Jahren war Nowland durchaus eine Draufgängerin. Sie sorgte für Schlagzeilen, weil sie sich zu ihrem 80. Geburtstag einen Fallschirmsprung gönnte.

RND/AP