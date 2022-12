Kurz vor Weihnachten lädt die VR-Bank in Neumünster die Vertreter vieler Organisationen ein, um ihnen buchstäblich Geldsäcke zu überreichen. Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu verschicken, schüttet die Bank lieber Geld an wohltätige Organisationen aus. In diesem Jahr kamen 35 000 Euro zusammen.