Rund 50 Tage Autorenstreik in Hollywood: weiter kein Ende in Sicht

Los Angeles. Bei dem Streik von Hollywood-Drehbuchautorinnen und ‑autoren hat sich auch nach rund 50 Tagen noch kein Ende abgezeichnet. Rund 1000 der Autorinnen, Autoren und ihrer Unter­stützenden beteiligten sich am Mittwoch in Los Angeles an einem Marsch und einer Kund­gebung. Sie forderten einen neuen Vertrag mit den Produktionsstudios, der für Lohn­garantien und Jobsicherheit sorgen soll. Sprecherinnen und Sprecher bei der Demonstration der Writers Guild of America (WGA) verwiesen auf Unterstützung durch andere Gewerk­schaften in der US‑Film- und Fernsehbranche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autorenstreik in Hollywood: Produktionsstopp bei berühmten Late-Night-Shows Seit dem frühen Dienstagmorgen haben viele Hollywood-Drehbuchautorinnen und ‑Drehbuchautoren ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern Gehaltserhöhungen und Schutz vor KI. © Quelle: Reuters

„Wir stecken da alle gemeinsam drin, wir kämpfen alle den gleichen Kampf, für einen zukunftsfähigen Job angesichts Gier von Konzernen“, sagte der Autor Adam Conover. „Wir werden gewinnen, weil sie uns brauchen. Autoren sind diejenigen, die auf eine leere Seite starren. Wir sind diejenigen, die die Figuren erfinden, die Geschichten erzählen und die Witze schreiben, die ihr Publikum liebt. Ohne uns hätten sie nichts.“

Der Streik hatte am 2. Mai begonnen. Verhandlungen mit der Gruppe Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die Studios vertritt, sind gescheitert. Im Zentrum des Streits steht das Streaminggeschäft. Die WGA argumentiert, obwohl die Budgets für Serien zugenommen hätten, bekämen Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren immer weniger von dem Geld ab. Die AMPTP sagt dagegen, die Forderungen der WGA würden bedeuten, dass die Drehbuchautorinnen und ‑autoren angestellt und bezahlt werden müssten, selbst wenn es keine Arbeit für sie gäbe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Rapper findet deutliche Worte „Wo zum Teufel ist das Geld?“: Snoop Dogg schaltet sich in Hollywoods Autorenstreik ein

Die Schauspielergewerkschaft SAG‑AFTRA verhandelt derzeit mit der AMPTP über einen Vertrag, der am 30. Juni ausläuft. Mitglieder haben der Gewerkschaftsleitung bereits die Genehmigung für einen Streik für den Fall erteilt, dass keine Einigung erzielt wird.

RND/AP